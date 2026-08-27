La FIFA aprobó el pedido de la AFA sobre los jugadores sancionados en el Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) aprobó un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para atenuar las sanciones sobre los jugadores de la Selección argentina por el escandaloso conflicto al término de la final de la Copa Mundial 2026.

Las penalizaciones impuestas por el máximo organismo del fútbol fueron: Leandro Paredes fue sancionado con diez partidos de suspensión, Nahuel Molina con siete y Roberto Ayala con tres. En tanto, Thiago Almada y el español Gavi recibieron un encuentro de castigo.

Las suspensiones se cumplirán exclusivamente en partidos de las respectivas selecciones nacionales, por lo que no tendrán incidencia sobre la participación de los futbolistas en sus clubes.

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En este marco, la AFA elevó un pedido especial a la FIFA para que las sanciones puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales (partidos entre selecciones mayores de las federaciones), cualquiera de ellos ocurra primero; la misma solicitud fue aprobada por la Comisión Disciplinaria del organismo.

A su vez, la casa madre del fútbol argentino se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia.

La multa para la AFA

La AFA deberá afrontar multas por un total de 321.000 dólares por diferentes incumplimientos registrados durante el Mundial, vinculados con manifestaciones ajenas al deporte, conducta incorrecta del equipo, episodios discriminatorios, problemas de seguridad y comportamiento de los espectadores.

Dentro de ese expediente también fue considerada la exhibición de mensajes de contenido político, luego de que futbolistas argentinos mostraran la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra en las semifinales.

Además, por las infracciones relacionadas con discriminación, FIFA dispuso que Argentina dispute sus próximos dos encuentros como local con una restricción del 50 por ciento de espectadores.

Sin embargo, existe una particularidad importante: la aplicación de uno de esos dos partidos quedó suspendida durante un período probatorio, al igual que US$ 100.000 de la sanción económica.

Por lo tanto, de manera inmediata Argentina deberá disputar al menos su próximo encuentro como local con solamente la mitad del aforo habilitado, mientras la segunda sanción quedará condicionada al comportamiento futuro.

Además, 100.000 dólares de los 321.000 impuestos a la AFA deberán ser destinados a un plan específico contra la discriminación.