Segunda parte de la LBB Plata: cuatro equipos llegan invictos a la tercera fecha

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El puntero San Lorenzo, más Argentino, Ateneo y El Nacional, intentarán mantenerse invictos en esta segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", cuando se dispute, desde las 21, la tercera fecha.

La programación de hoy incluye los partidos San Lorenzo-Sportivo Bahiense, 9 de Julio-Ateneo, Bahía Basket-Argentino, El Nacional-La Falda, Altense-Velocidad y Espora-Comercial.

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La próxima

La cuarta fecha saltará al próximo viernes.

San Lorenzo-Sportivo

San Lorenzo, que logró un poco más de aire en lo alto de las posiciones, llega invicto en este tramo, tras vencer a Bahía Basket y 9 de Julio.

Sportivo, por su parte, arrancó con algunas bajas, perdió con Bahía y le ganó a La Falda. Así y todo, está segundo en la tabla.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Novedades: Sanlo tiene plantilla completa. En Sportivo van a sumar minutos Gonzalo Martínez y Mateo Boccatonda, no así Ulises Montes (se recupera de una pubalgia), Emanuel Miguel y Andrés Barbero, los dos últimos por motivos laborales.

Antecedente: Sportivo 56, San Lorenzo 63, en fase regular. Y en la serie final del primer tramo, San Lorenzo ganó tres partidos: 71-66, 80-56 y 75-73 (los tres en Olimpo). Y el tricolor se impuso 82-73 y 91-80, en Villa Mitre.

9 de Julio-Ateneo

9 de Julio y Ateneo son rivales directos, más allá que empezaron de diferente manera.

El albiazul cayó en sus dos presentaciones, contra Argentino y San Lorenzo, y bajó en la tabla. Mientras que Ateneo festejó ante Altense y Espora.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Novedades: en el local está en duda Facundo Flores, quien se dobló un tobillo. En la visita no juega Daniel Ezcurra y volvieron a entrenar Bruno Sacomani y Matías Leiva, ambos recuperados de un desgarro.

Antecedente: Ateneo 68, 9 de Julio 66, en fase regular. En cuartos de final, 9 de Julio ganó de local 76-57 y de visita, 64-50. Ateneo, en tanto, se impuso en el Polizzi, 87-85.

Bahía Basket-Argentino

Argentino atraviesa un muy buen momento, tonificado tras las victorias frente a Espora y, básicamente, 9 de Julio. Y Bahía Basket le ganó a Sportivo y cedió ante San Lorenzo.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Camila Robles.⁩

Novedades: Bahía no tiene a Federico Salce (viaje) y Argentino cuenta con equipo completo.

Antecedente: Argentino 79, Bahía Basket 65 (en Olimpo).

Altense-Velocidad

Partido clave para Altense, que perdió los dos, con Ateneo y Comercial. Y Velocidad tampoco aún pudo ganar, cediendo frente a La Falda y El Nacional.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Francisco Irrazábal.

Novedades: el verde tiene todos sus jugadores disponibles. El azulgrana, en tanto, se presenta sin Agustín Icasto (lesión en un talon), Bruno Aceituno (motivos laborales) y Ramiro Ayala (descalificado en el último juego).

Antecedente: Velocidad 55, Altense 64.

El Nacional-La Falda

El Nacional ganó los dos encuentros consecutivos -primera vez en fase regular- contra Velocidad, y el martes ante Comercial, en suplementario.

El albirrojo, en tanto, arrancó ganando ante Velocidad y cayó con Sportivo.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Joaquín Irrazábal y Joaquín Binsou.

Novedades: el celeste está completo y La Falda no tiene a Matías Cuchetti (viaje) y Juan Pablo Troja (rotura de ligamento del tobillo).

Antecedente: La Falda 67, El Nacional 42.

Espora-Comercial

Espora, que cambió de entrenador desde la fecha pasada (Leandro Carbonell por Gilberto Soldini) cierra las posiciones, arrastrando 10 derrotas en fila.

El portuario, en tanto, le ganó a Altense y perdió frente a El Nacional, aunque está segundo en las posiciones.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

Novedades: en el equipo puntaltense sigue sin jugar Lucas Ruiz y Tomás Galant no estuvo entrenando a raíz de un cuadro gripal.

El portuario, en tanto, continúa sin Federico Lambretch (lesionado) y probablemente vuelva a cambiarse Manuel Maina, quien podría sumar minutos.

Antecedente: Comercial 85, Espora 51, en fase regular. Por la Reclasificación, el portuario también ganó, 76-67 de local y 76-58, de visita.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (11PG-2PP), 14 puntos

2º) Comercial (9-4), 12,5

2º) Sportivo (9-4), 12,5

4º) 9 de Julio (9-4), 12

4º) Argentino (7-6), 12

6º) Ateneo (6-7) 11,5

6º) Altense (8-5), 11,5

6º) El Nacional (6-7), 11,5

9º) Velocidad (6-7), 10,5

10º) La Falda (3-10), 9,5

10º) Bahía Basket (3-10), 9,5

12º) Espora (1-12), 8