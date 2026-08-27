Liniers venció a Villa Mitre con un tiro de Groppa desde mitad de cancha y también ganaron los tres de arriba

Lucha en mitad de cancha entre Dottori y Alimenti. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con un triple de Genaro Groppa desde mitad de cancha cuando el tiempo se consumía, Liniers venció como local a Villa Mitre, 72 a 70, y dio la nota de la jornada, al disputarse la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

Mirá el video:

Con esta victoria, el Chivo, que venía de ganarle por 37 puntos a Napostá, se mantiene invicto en este tramo.

En los otros partidos, Estrella conservó la punta al superar a Barrio Hospital, 89 a 82, y lo propio hicieron Napostá, triunfando ante Pueyrredón, 84 a 58 y Bahiense del Norte al ganarle a Independiente, 72 a 65.

Pacífico, por su parte, volvió a sumar doble, festejando ante Estudiantes, 84 73.

Mientras que Leandro N. Alem derrotó a Olimpo, por 79 a 68.

Liniers 72, Villa Mitre 70

Liniers logró remontar una desventaja de 11 puntos (64-53), en un trámite que supo dominar Villa Mitre, y con un mejor cierre, además de un triplazo de Genaro Groppa, se quedó con la victoria, 72 a 70.

El propio Groppa convirtió un triple para poner al Chivo 2 abajo: 69-67, con 54 segundos por jugar.

Enfrente, Lautaro Cavero atacó el cesto por el eje, recibió falta y falló los dos libres, con 31 segundos.

El Chivo tuvo paciencia en la siguiente posesión y Mauro Miérez asistió a Tomás Sabatini que quedó solo con el cesto: 69-69, con 10 segundos por jugar.

Villa Mitre parecía tener el cierre, puso la pelota en juego y con un pase en la pintura para Javier Bollo, el interno recibió falta de Groppa.

Restaban 4 segundos: fue a la línea, anotó el primero y falló el segundo, Torres tomó el rebote, se la pasó a Miérez, que rápidamente se la pasó a Groppa quien corría por el medio de la cancha y el 12 inmediatamente enfrentó el aro y se desprendió, convirtiendo el tiro del triunfo desde la mitad de cancha.

Groppa fue el principal goleador del albinegro, con 17 puntos (3-5 en t3, 2-9 en t2 y 4-4 en t1).

Gastón Torres completó 12 rebotes, Agustín Dottori aportó 13 unidades (2-3 en t3, 1-2 en t2 y 5-6 en t1), 3 asistencias y 3 rebotes, mientras que Mauro Miérez terminó con 3-8 en triples, 3-4 en libres y 8 asistencias.

El tricolor, por su parte, tuvo a Segundo Alimenti con 17 puntos (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 3-3 en t1), más 8 rebotes.

La síntesis:

Liniers (72): M. Miérez (12), A. Dottori (13), A. García (9), F. Lanaro (2), G. Torres (5), fi; G. Groppa (17), N. Ramos, J. Marinsalta (11), K. Hernández, T. Sabatini (3) y D.Olave. DT: Mauricio Vago.

Villa Mitre (70): S. Alimenti (17), F. Amigo (4), L. Cavero (10), E. Sombra (7), J. Bollo (10), fi; A. Blanco (5), J. Jasen (4), S. Basualdo (4), E. Boyé, L. Beruatto (4) y L. Gómez Lepez (5). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Liniers, 23-20; 38-36 y 49-58.

Incidencia: el DT Emiliano Menéndez fue descalificado por doble falta técnica.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Sam Inglera.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Barrio Hospital 82, Estrella 89

Con un efectivo Alan Pan en el segundo cuarto (4-4 en triples), Estrella, que perdía 21-19 el primer cuarto pasó a ganar 48-33, diferencia que le sirvió de colchón al momento que Barrio Hospital empezó a descontar y llegó a ponerse a 2, aunque, finalmente la victoria fue visitante, 89 a 82.

Pan terminó con 19 puntos (5-6 en triples y 4-4 en libres), 5 rebotes y 4 asistencias; Bautista Olivera completó 16 puntos (1-2 en t3, 4-4 en t2 y 5-5 en t1); Fausto Herrera convirtió 13 unidades (1-4 en t3, 2-3 en t2 y 6-7 en t1), más 5 asistencias y 5 rebotes.

Mientras que Santiago Quiroga aportó 14 unidades y Carlos Balmaceda, 10 rebotes.

En los locales, Luciano Fortelli resultó el goleador, con 23 puntos (10-11 en t1), Francisco Anaya metió 20 (7-9 en t2 y 2-3 en t3) y Santiago Hamze colaboró con 17 unidades y 7 recobres.

Barrio Hospital (82): L. Fortelli (23), F. Anaya (20), E. Benedetti (3), F. Ferrari (16), S. Hamze (17), fi; J.L. Martínez (1), N. Cámara (2), A. Arias y V. Galant. DT: Claudio Queti.

Estrella (89): T. Peña (9), F. Herrera (13), S. Quiroga (14), B. Olivera (16), C. Balmaceda (9), fi; F. Macías (9), A. Pan (19), G. Oyarzo y M. Gizzi. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Barrio Hospital, 19-21; 33-48 y 61-72.

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Napostá 84, Pueyrredón 58

Napostá se recuperó de la fea derrota en el debut frente a Liniers, venciendo a Pueyrredón, 84 a 58.

El equipo de la Avenida aprovechó su ventaja física, dominando con Marcos Diel, autor de 16 puntos (2-2 en t3, 4-7 en t2 y 2-4 en t1), más 9 rebotes; Ramiro Heinrich, con 12 puntos y 7 recobres, Pedro Santiago, que bajó 10 rebotes y metió 11 puntos.

Además, la media cancha con Valentín Carrizo ( 17 puntos y 3-6 en t3), Fausto Depaoli (4 asistencias) y Leonel Alemañy (4-7 en t3).

En la visita, Nicolás Renzi convirtió 15 puntos (3-5 en t3, 2-4 en t2 y 2-5 en t1), tomó 5 rebotes, dio 4 asistencias y recuperó 3 pelotas mientras que Francisco Ruiz aportó 10 puntos y 6 rebotes.

Napostá (84): F. Depaoli (6), V. Carrizo (17), L. Alemañy (13), P. Santiago (11), M. Diel (16), fi; R. Heinrich (12), N. Guerrero (7), F. Germain, G. D'Annunzio, S. Suárez, T. Solís y F. Bostal (2). DT: Fabricio Piccinini.

Pueyrredón (58): F. Alfonso (9), N. Dulsan (3), G. Sagasti (3), N. Renzi (15), F. Ruiz (10), fi; L. Baeza (3), D. Carci (3), A. Agulló (2), M. Echarri (3), P. Pérez Pavón (5) y Gino Pisani (2). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Napostá, 18-10; 39-28 y 67-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Pacífico 84, Estudiantes 73

Un primer cuarto muy efectivo (24-7, con 6-13 en triples), le abrió el camino a Pacífico, para imponerse a Estudiantes, 84 a 73.

El albo descontó en el segundo (se impuso 27-14) de la mano de Jorge García.

De todos modos, el verde volvió a mostrar sus variantes y en el complemento dominó, llegando a establecer 25 de luz.

De movida fueron determinantes Tomás Sagarzazu, que terminó con 20 puntos (3-7 en t3, 4-7 en t2 y 3-5 en t1), más 6 rebotes y 4 asistencias, y Santiago Loos, que finalizó con 17 puntos (3-6 en t3, 3-4 en t2 y 2-4 en t1), aemás de 10 rebotes.

En tanto, Branco Salvatori aportó 12 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

En el albo, Santiago Ruesga metió 15 puntos, con 5 de 6 en triples.

Pacífico (84): B. Salvatori (12), T. Bruni (10), V. Cortés (3), S. Loos (17), T. Sagarzazu (20), fi; J. Larrandart (9), F. Mattioli (10), G. Lucas (3) y J.S. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Estudiantes (73): S. Ruesga (15), J. Rodríguez (2), F. Mazzello (5), J. Belleggia (17), A. González (5), fi; J. García (20), O. Cancellarich (9), S. Ranieri, L. Blázquez y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Pacífico, 24-7; 38-34 y 57-45.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joaquín Irrazábal.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Independiente 65, Bahiense 72

Bahiense repitió la victoria, como en la primera fecha, esta vez ante Independiente, en lo que era duelo de ganadores: 72-65.

No le fue sencillo al tricolor superar al viola, en una noche errática a distancia (9-36 en triples) y con la ausencia de Juan Pedro Hollender, un jugador clave.

Sebastián Luengo aportó 16 unidades, más 13 rebotes, Guido Muzi fue el goleador del partido, aunque tuvo 3-12 en t3; Juan Cruz Hoya sumó 10 rebotes y 10 puntos, mientras que Augusto Lamonega cerró con 8 asistencias y 9 puntos.

En el local, que no tuvo a Juan Pablo Morán, hubo 16 puntos y 10 rebotes de Fernando Bonino.

Independiente (65): J. Ripoll (7), F. Bonino (16), F. Slonimsqui (7), M. Zonza (4), A. Ríos (12), fi; I. Formiga (3), M. Ponzoni (13), D. Pavón y V. Gemetro (3). DT: Javier Musumeci.

Bahiense del Norte (72): A. Lamonega (9), S. Luengo (16), G. Muzi (17), E. Roberson (7), J.C. Hoya (10), fi; L. Ruggiero (11), B. Lozano (2), E. Andino y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Independiente, 16-17; 34-36 y 49-54.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

L.N. Alem 79, Olimpo 68

L.N. Alem (79): F. Ruesga (11), N. Amaya (7), J. Wilson (29), E. Giménez (9), E. Ríos (13), fi; V. Scoppa (4), L. Herrera (6), R. Alfano y M. Such. DT: Hernán Jasen.

Olimpo (68): T. Del Sol (10), A. Marroni (6), A. Marino (13), G. Marizcurrena (8), A. Manica (16), fi; A. Bodach (6), A. Cortés (7), S. Kucan, A. Diel (2) y T. Renzi. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: L.N. Alem, 22-18; 40-35 y 60-49.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Marcelo⁩ Gordillo.⁩

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (10PG-3PP) 13 puntos

1º) Napostá (10-3), 13

1º) Bahiense (9-4), 13

4º) Pacífico (7-6), 12

4º) Liniers (7-6), 12

6º) Pueyrredón (7-6), 11,5

6º) Villa Mitre (7-6), 11,5

8º) Estudiantes (6-7), 10,5

8º) L.N. Alem (5-8), 10,5

10º) Olimpo (4-9), 9,5

10º) Independiente (3-10), 9,5

12º) Barrio Hospital (3-10), 9