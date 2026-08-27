Con gol del montehermoseño Baltasar Rodríguez, Estudiantes venció a Barracas y avanzó a cuartos

Estudiantes de La Plata venció esta noche a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

El Pincha se impuso por 3 a 1 en cancha de Defensa y Justicia, con un gol del montehermoseño Baltasar Rodríguez, quien marcó su primer gol en el club tras llegar desde Racing.

Además, para el elenco platense anotaron Kevin Jappert, a los 39 minutos en contra, y Guido Carrillo, a los 42.

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Mientras que Norberto Briasco descontó a los 38 del complemento.

En la próxima instancia, Estudiantes se medirá ante Platense, que eliminó esta noche a Instituto por penales (3 a 1) luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular del encuentro disputado en cancha de Newell's.

El elenco cordobés comenzó ganando con gol de Matías Tissera (a los 28 minutos) y el Calamar lo igualó por intermedio de Tomás Silva (a los 53m.).

En la tanda de penales, para los de Vicente López marcaron Zapiola, Lagos y Merlini.

Mientras que para la Gloria sólo anotó Galván.