Boca informó sobre la lesión de Tomás Aranda: "Te vamos a estar esperando"

Boca Juniors informó sobre el estado de salud del juvenil Tomás Aranda, quien sufrió una dura lesión el pasado miércoles durante la práctica.

Desde el club comunicaron que el juvenil de 19 años y una de las grandes figuras del equipo fue "intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho".

A partir de ahora, el atacante xeneize encarará la etapa de recuperación, que se presume se extenderá hasta el próximo año.

"¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando", agregaron en la publicación del club, a la que le agregaron una joya y corazones.