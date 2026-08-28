Groppa: la cantidad de veces que miró el mismo video de Liniers y los mensajes que recibió su abuelo

Genaro Groppa se convirtió en héroe anoche, con una conversión desde mitad de cancha, que le dio la victoria a Liniers sobre Villa Mitre, 72 a 70, por la LBB Oro.

"Es la primera vez que me pasa meter un tiro ganador", recordó el alero albinegro, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Cuando recibí miré el tiempo, vi que quedaba un segundo y que me daba tiempo para armar el tiro. Después fue más suerte que otra cosa", entendió.

Su inicio en el partido fue como el final: convirtiendo un triple.

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"Empezar con un triple es lo mejor que te puede pasar, te levanta la confianza para el resto del partido. Y el triple dede mitad de cancha fue una alegría tremenda, lo grité como nunca. Además, es algo que no pensé que podía pasarme", confesó.

Genaro admitió cómo está disfrutando en estas horas de esa imagen lanzando el triple, la cual tiene un valor inigualable: "Lo habré visto unas cien veces, je".

Más allá de lo que significó el triunfo, el rival le genera algo particular.

"Siempre me gusta jugar contra Villa Mitre. Y más ganarle, por eso fue un extra a toda la alegría", admitió.

Claro que en la familia, el sentimiento estuvo repartido.

"Toda la familia de mi mamá es de Villa Mitre", recordó.

Su abuelo, Jorge Miglioli, surgido en White e integrante de Los Aviones Azules que ascendieron en 1967 a Primera, también fue campeón de Segunda con Villa Mitre, en 1977.

"Obviamente se pusieron contentos por Liniers, pero a mi abuelo le llegaron mensajes de amigos diciendo 'qué tiro metió tu nieto, cómo nos va a ganar así', je", contó con una sonrisa.

A propósito, Groppa apuntó que Villa Mitre tuvo un acercamiento.

"A principios de año me llamaron, pero les dije que iba a seguir en Liniers hasta terminar el año", contó.

Groppa jugó la AmeriCup U18 por Argentina, viene creciendo, estuvo entrenando la última semana en Peñarol (Mar del Plata) y también en Ferro pretenden que viaje así lo ven entrenar.

"Son muchos cambios en poco tiempo, cosas que pensé podían pasar en un futuro más lejano", reconoció.

Todo esto Genaro asume que le está generando un cambio positivo.

"Me siento con más seguridad, que puedo tomar más protagonismo del habitual y en los entrenamientos trato de tomar más decisiones o hacer cosas nuevas para crecer", señaló.

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