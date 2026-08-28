El DT de Nueva Chicago se “fue de boca” y el club tuvo que salir a pedir disculpas públicamente

Retornó hace poco más de una semana para cumplir con su segundo ciclo como entrenador del primer equipo Nueva Chicago, debutó contra Atlanta y a días de dirigir ante Midland, este sábado por la 27° fecha de la Primera Nacional, Gastón Lotito “pisó” el pianito y se fue derecho al pasto con declaraciones explosivas y que generaron rechazo en el ambiente del fútbol argentino.

El ex orientador de Olimpo, que estuvo a cargo del aurinegro entre agosto de 2024 y mayo de 2025, realizó críticas despectivas del estadio Ciudad de Libertad y eso generó un fuerte rechazo en el club Midland. Como consecuencia de sus hirientes dichos, Chicago emitió disculpas públicas para su próximo rival.

"La cancha de Midland es una alfombra vieja, llena de caucho. Es la alfombra que tenia mi abuela, que le había regalado mi abuelo en el 50'. Se le hace difícil a todos los equipos en esa cancha, es una cancha muy jodida, la luz no es buena... Decí que vamos a ir de día. Tiene la pared al lado, o sea que si te chocan te rompés la cabeza contra la pared. Es una cancha de la C", había asegurado Lotito, en diálogo con La 1480.

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Ante estos comentarios, y en un comunicado firmado por su Comisión Directiva, el "Torito" expresó: "El Club Atlético Nueva Chicago quiere expresar sus más sinceras disculpas al Club Atlético Ferrocarril Midland, a su Comisión Directiva, plantel, cuerpo técnico, socios e hinchas por los desafortunados dichos que circularon en redes durante las últimas horas. Dichas declaraciones no representan, bajo ningún punto de vista, los valores ni la historia de nuestra institución".

"Desde Nueva Chicago pregonamos y defendemos el respeto por todos los colegas y clubes del fútbol argentino, en especial en la divisional que compartimos. Consideramos al Club Midland como una institución hermana, ejemplar del ascenso, con un gran trabajo deportivo e institucional, y le guardamos el mayor de los respetos", agregó Chicago.

Disputada más de la mitad de la temporada en la categoría de plata del fútbol argentino, Midland se encuentra en zona de clasificación al Reducido, en el 5° puesto, con 38 puntos. En esa misma línea se encuentran Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta.

Por su parte, Chicago pelea para escapar del descenso: suma 29 unidades y aparece a dos de distancia del último equipo que perdería la categoría en la Zona B, Chacarita. A su vez, el "Verdenigro" está a 7 puntos de las posiciones de acceso a los playoffs por el segundo ascenso, cuya plaza final ahora mismo está ocupada por Atlético de Rafaela.

El comunicado del club:

El Club Atlético Nueva Chicago quiere expresar sus más sinceras disculpas al Club Atlético Ferrocarril Midland, a su

Comisión Directiva, plantel, cuerpo técnico, socios e hinchas por los desafortunados dichos que circularon en redes durante las últimas horas.

Dichas declaraciones no representan, bajo ningún punto de vista, los valores ni la historia de nuestra institución.

Desde Nueva Chicago pregonamos y defendemos el respeto por todos los colegas y clubes del fútbol argentino, en especial en la divisional que compartimos.

Consideramos al Club Midland como una institución hermana, ejemplar del ascenso, con un gran trabajo deportivo e institucional, y le guardamos el mayor de los respetos.

Comisión Directiva Club Atlético Nueva Chicago