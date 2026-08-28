Los Leones no pudieron en semis ante Alemania y jugarán por el bronce en el Mundial

La selección argentina masculina de hockey sobre césped cayó esta tarde ante Alemania, por la semifinal del Mundial 2026 que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Los Leones perdieron por 2 a 1, en el partido disputado en en el Belfius Hockey Arena de Wavre, y deberán jugar por el tercer puesto.

El tanto albiceleste lo marcó el goleador Tomás Domene, a los 46 minutos y de córner corto, para empatar transitoriamente.

Mientras que para los teutones anotaron Justus Weigand, a los 33 minutos, y Paul Philioo Kaufman, a los 53.

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De esta manera, el combinado nacional irá por el podio el domingo, desde las 9, ante Países Bajos que cayó por la otra semifinal ante España por 4 a 3.

Los españoles dieron el golpe ante los neerlandeses y definirá el título ante los alemanes, también domingo pero a las 11.30.

En caso de ganar el bronce, Argentina igualará su mejor presentación histórica en la competencia, repitiendo lo hecho en La Haya 2014.

*El camino

Los Leones llegaron a la tercera semifinal de su historia luego de ser segundos en la segunda fase de la competencia.

El combinado nacional venció a Inglaterra (por 3 a 1) e India (5 a 3) y sacó pasajes a estas semifinales.

Previamente, Argentina había sido también habían sido segundos en la primera etapa, tras superar a Japón (3 a 0) y Nueva Zelanda (7 a 1) y caer frente a Países Bajos (3 a 1).

*Mañana ellas

Las Leonas se metieron ayer en la final del Mundial en la rama femenina, tras vencer a Australia por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas.

Argentina jugará por el título mañana ante Países Bajos, a partir de las 11.