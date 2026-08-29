Handball: los cadetes del seleccionado bahiense hicieron historia en Mendoza

Con un recorrido implacable, el seleccionado masculino de cadetes de la Asociación Bahiense de Handball se coronó campeón invicto en el Argentino de Selecciones “B” que se desarrolló en la ciudad de Mendoza.

El combinado de nuestro medio --además de conseguir el ansiado ascenso-- ganó el certamen sin dejar dudas, además de tener la valla menos vencida, el goleador del torneo, el ataque más eficaz y mayor diferencia de goles a favor.

De esta manera, el elenco conducido por Felipe Etchebarne inscribió una página dorada en la historia del handball bahiense.

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El camino al título

En la fase de grupos, Bahía debutó con un contundente triunfo ante Jujuy por 34 a 23, luego superó a Rosario 28 a 18 y cerró con otra cómoda victoria ante La Rioja 30 a 18.

En cuartos de final derrotó a Santa Fe por 26 a 25 en el partido más cerrado de los que disputó.

Ya en semis, vapuleó a San Juan 27 a 16. Y en la final, se dio el gusto de vencer al anfitrión Mendoza por 21 a 15.

Números tremendos

Además, Nicolás Cenizo se consagró como el máximo artillero de la competencia con 46 conquistas de los 166 que marcó su elenco, el mejor número del torneo.

El seleccionado de nuestro medio tuvo, además, la valla menos vencida de la competencia, con 115 goles en contra y la mayor diferencia de gol (+51).

El plantel campeón. Estuvo conformado por Lucio Andre Gaute (Tiro Federal), Ignacio Caba (Universitario), Mateo Ignacio Campos (Universitario), Agustín Careño (Universitario), Nicolás Cenizo Alvarez (Universitario), Juan José Cherni (Universitario), Uriel González (Universitario), Owen Guo (Tiro Federal), Bastian Jordan (Universitario), Lautaro Martín (Universitario), Vicente Massone Ruiz (Universitario), César Pesce (Universitario), Bautista Salles (Tiro Federal), Juan Ignacio Schwam (Universitario), Matías Stasi (Universitario) y Tobías Miqueas Zilli (Tiro Federal).

El cuerpo técnico estuvo conformado por Felipe Etchebarne, Siria Seijas, Esteban Andre Angellini y Micaela Merino.

Los goles. Cenizo Alvarez, 46 tantos; Carreño,25; Uriel González, 23; Andre Gaute, 19; Massone Ruiz, Cheri y Pesce, 9; Caba, 8; Zilli, 6; Jordan, 5; Campos y Stasi, 2; Lautaro Martin y Salles, 1.

Los protagonistas

"Este grupo aprendió de las derrotas y tuvo la humildad de seguir trabajando y luchando cuando las cosas no salían. Sentimos mucho orgullo por representar a Bahia Blanca. Venimos de épocas difíciles, donde no teníamos canchas donde entrenar y eso no lo olvidamos", manifestó el artillero Nicolás Cenizo Alvarez.

"Tuvimos varios torneos nacionales y siempre por una razón u otra se nos terminó escapando. Pero las cosas siempre llegan y hoy la revancha se nos dio. Queremos agradecer a nuestros profes (Feli, Mica, Siria y Rudy) que siempre estuvieron para nosotros, a nuestras familias por seguirnos a todos lados y a Miguel Sotelo y Matías Riveros que nos acompañaron en grande parte del recorrido", amplió el autor de 46 conquistas en el certamen.

Por su parte, Juani Schwam --arquero y figura de la final-- también dejó sus sensaciones.

"Fue un orgullo representar la ciudad en un torneo tan importante. Estos resultados los pudimos conseguir gracias al gran trabajo en equipo", dijo.

"Fue una experiencia única e increíble que nos llena de alegría. Después de mucho entrenamiento y esfuerzo logramos ganarles a equipos que representaban a toda una provincia", amplió.

También el DT Felipe Etchebarne se mostró eufórico.

“Vivimos una semana y un torneo terrible. La clave de esta camada, que ya viene compitiendo hace algunos años, es la garra y la sangre que tiene. No dudan ni un segundo en tirarse de cabeza en cada pelota. Van siempre para adelante y así sacaron adelante muchos partidos. No aflojaron en ningún partido”, dijo el DT de 22 años y actual jugador de Universitario.

Cerquita del podio

Por su parte, el seleccionado femenino arañó el podio y terminó en la cuarta colocación.

En la Zona A, las chicas debutaron con una derrota ante Jujuy por 23 a 17, pero luego se recuperó y logró dos victorias en fila para acceder a los cuartos de final. Derrotó a Lagos del Sur 23 a 18 y a La Rioja 23 a 16.

Ya en cuartos de final, derrotaron a Santa Fe por 21 a 19.

En semis, perdieron ante San Juan por 33 a 24. Y en el cotejo por el tercer puesto, Lagos del Sur se tomó revancha y venció a la ABH por 19 a 15.

El plantel bahiense estuvo conformado por Julieta Calmels Roja, Lourdes Contreras, Alma Del Po, Valentina Fiore, Umma Fischer, Francesca Giuliani Del Cero, Mia Selene Lagruta, Antonia Mastandrea, Maylen Naara Navarrete, Maite Pérez, Catalina Philipp, Felicitas Ramos Eizaguirre, Matilde Ramos Vaucheret, Lourdes Rondina y Isabella Alejandra Storm.

Pehuajó se coronó campeón tras vencer en la final a San Juan por un contundente 35 a 16.