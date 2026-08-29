Graff palpitó el choque ante Huracán: "Es una gran oportunidad para subir nuestro nivel"

Llegó la hora de la verdad y mañana comenzará a rodar la pelota en el Federal Amateur. Huracán de Ingeniero White será el único representante de la Liga del Sur en el cuarto estamento del fútbol argentino. El primer rival será Club Sarmiento de Pigüé, actual campeón de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Y su goleador Maximiliano Graff, aquel que pasar por San Francisco, se refirió a la competencia que afrontará su elenco, tras más de 30 años de espera.

"Es una gran oportunidad para subir nuestro nivel. Es un grupo de tres equipos, de cuatro partidos y muchas conclusiones se pueden sacar. Sí sabemos que vamos a enfrentar a equipos que están arriba de nosotros, pero eso no quita que sea una gran oportunidad para enfrentarnos a nuevos desafíos, sostuvo el 9 en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Es un premio por lo logrado el año pasado, un desafío los jugadores y para el club, porque hacía mucho que no entraban. Sin sacarnos la responsabilidad, hay que sumar lo que más se pueda y es fútbol", añadió.

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Maxi también dio detalles del nivel de su elenco y contó por qué volvió a estar cerca de sus pagos, entre otros temas.

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