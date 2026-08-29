Los Pumas inician la serie ante Australia, en los últimos partidos del año en el país

Como ante Sudáfrica, entre los backs estarán Lucio Cinti (con la pelota) y Rodrigo Isgró. Foto: prensa UAR.

Los Pumas iniciarán este sábado la serie de dos test matches ante Australia que marcarán el cierre de año del equipo argentino en nuestro país. Después, habrá nuevos compromisos pero ya en el Hemisferio Norte y ante las potencias del Seis Naciones, en la segunda parte del Nations Championship.

El primero ante los Wallabies se juega en el estadio 23 de Agostoe de Jujuy, donde el árbitro será Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), con James Doleman (Nueva Zelanda) y Gianluca Gnecchi (Italia) como asistentes. Televisarán ESPN 2 y Disney+.

La revancha se jugará el próximo sábado 5 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a las 18. En este duelo la terna arbitral será la misma sólo que Doleman pasará a ser el árbitro principal.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará madurar la victoria que no se le dio en el test previo ante Sudáfrica (19-10), un partido convicente que se escapó por detalles. Y en el que, al igual que esta tarde en suelo jujeño, contó con el bahiense Joaquín Moro como titular.

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El jugador formado en el club Argentino y hoy en Liecester Tigers (Inglaterra) ingresará como octavo para afrontar su cap número 7 en el seleccionado argentino mayor.

Respecto al partido ante Sudáfrica en Vélez, Los Pumas no presentan cambios en el XV inicial, mientras que el banco pasará a ser de cinco forwards y tres backs, y se destacan los ingresos del pilar Rodrigo Martínez (ex Pampas y actual jugador de Dragons RFC de Gales) y Nicolás Roger (apertura Dogos XV).

Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

Springboks y All Blacks

El segundo de la serie Rugby Greatests Rivalry se enfrentarán hoy Sudáfrica y Nueva Zelanda, a las 12 (Disney+).

El partido se jugará en Ciudad del Cabo y en el inicio de esta serie los All Blacks se impusieron, tras gran segundo tiempo, por 33-16 en Johannesburgo.

Formaciones

Así saldrán hoy a la cancha Pumas y Wallabies:

Argentina: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Agustín Moyano, 22. Nicolás Roger y 23. Matías Moroni.

Australia: 1. Isaac Kailea, 2. Brandon Paenga-Amosa, 3. Allan Alaalatoa (c), 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Ryan Lonergan, 10. Carter Gordon, 11. Harry Potter, 12. Hunter Paisami, 13. Isaac Henry, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Entrenador, Les Kiss.

Suplentes: 16. Billy Pollard, 17. Angus Bell, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lachlan Shaw, 20. Charlie Cale, 21. Tate McDermott, 22. Ben Donaldson y 23. Joseph-Aukuso Suaalii

Lo que les queda

Este es el calendario que tendrán Los Pumas luego de la serie ante Australia:

+ 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship).

+ 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship).

+ 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship).

+ 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship).