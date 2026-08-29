Sigue la quinta fecha del Clausura en la "A" y arranca en la "B"

Con cuatro partidos continuará hoy la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que se puso en marcha anoche ??

Esta tarde, desde las 15.30, habrá dos juego en la Primera División "A" y otros dos en la "B".

También habrá acción mañana en ambas divisionales, para cerrar la programación.

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*En la elite

En el Gustavo Novoa, el líder San Francisco recibirá a La Armonía con arbitraje de Franco Páez.

El Santo, invicto en el Clausura, viene de igualar sin goles ante Villa Mitre.

Mientras que el Depo empató 2 a 2 ante Huracán, luego de un histórico triunfo en cancha de Liniers.

Además, en La Loma, Bella Vista esperará por Villa Mitre con Facundo Altuna como juez principal.

Ambos también buscarán volver al triunfo para despegar de la zona baja de la tabla.

Mañana la fecha se completará con el cruce entre Libertad y Sporting en el Manuel Manzano, donde dirigirá Juan Vega y se jugará sin público visitante.

*En el ascenso

La Primera División "B" abrirá su fecha con un partido que se roba todas las miradas, ya que cruzará a los puntos del Clausura.

En Cabildo, Pacífico recibirá a Olimpo en el duelo de líderes.

El juez en la vecina localidad será Sebastián Navarro.

Los dos suman 8 unidades y están invictos en este segundo tramo de la competencia.

En la última fecha, El Tifón empató ante Tiro Federal (2 a 2) y el aurinegro repartió puntos con Rosario Puerto Belgrano (1 a 1).

Justamente el equipo puntaltense será el otro que verá acción hoy, cuando reciba en el Coloso de Cemento a Comercial, con Oscar Perotti como juez principal.

El partido se jugará a puertas cerradas por la sanción que recibió Rosario.

La fecha se completará mañana con los siguientes Sansinena-Tiro Federal (Lucas González) y Dublin-Pacífico de Bahía Blanca (Franco Yatzky).

*Las tablas

-Clausura en la A: 1°) San Francisco, 8 puntos; 2°) Huracán, 7; 3°) Sporting, 6; 4°) Liniers y La Armonía, 5; 6°) Bella Vista, 3; 7°) Libertad y Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la A: 1°) Huracán, 33 puntos; 2°) Liniers y Bella Vista, 28; 4°) Villa Mitre, 22; 5°) Libertad y San Francisco, 21; 7°) La Armonía y Sporting, 19.

-Clausura en la B: 1°) Pacífico de Cabildo y Olimpo, 8; 3°) Sansinena y Rosario, 6; 5°) Tiro Federal, 5; 6°) Comercial, 4; 7°) Pacífico de Bahía Blanca, 2 y 8°) Dublin, 1.