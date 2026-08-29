Fiel a su historia, Las Leonas van por la hazaña ante Países Bajos en la final del Mundial

El seleccionado femenino de hockey sobre césped disputará esta mañana una nueva final de la Copa del Mundo.

Las Leonas se medirán ante el anfitrión Países Bajos desde las 11 en Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y podrá verse en ESPN y Disney Premium.

Previamente, desde las 8, Bélgica y Australia disputarán el partido por el tercer puesto.

El combinado nacional intentará vencer como local al vigente tricampeón mundial y bicampeón olímpico, que no pierde un partido en la cita mundialista desde Rosario 2010 ante la albiceleste (ver estadísticas abajo).

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*Sólido andar

Argentina llegó a una nueva final del mundo luego de un gran torneo, venciendo en semifinales a Australia.

En el cruce, la albiceleste se impuso por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas de córner corto.

Previamente, el equipo conducido por Fernando Ferrara, había sido segundo en la primera fase de grupos y se había ubicado en la segunda colocación en la zona siguiente.

El camino de Las Leonas comenzó con un empate ante Estados Unidos (1 a 1) y dos victorias en fila, frente a Alemania (3 a 2) y Escocia (2 a 0).

Arrastrando los tres puntos por la victoria ante las teutonas (las otras clasificadas del grupo), en la siguiente instancia superó a España (3 a 0) y consiguió la clasificación a semifinales de manera anticipada, antes de empatar ante Bélgica (0 a 0).

De esta manera, el combinado nacional se mantiene invicto, con 4 triunfos y 2 empates. En los que marcó 10 goles (4 de ellos de Agustina Gorzelany) y sólo recibió 3.

Países Bajos, en tanto, dio el último paso al superar a Bélgica en semifinales.

En un partido polémico y con fuertes quejas de las jugadoras belgas por un gol anulado, el combinado neerlandés se impuso por 1 a 0 (gol de Frederique Matla) y sacó el boleto a la final.

Previamente, el equipo europeo ganó todos sus partidos, avanzando en ambas zonas como puntero.

Países Bajos superó sucesivamente a Chile (por 2 a 0), Australia (4 a 2), Japón (9 a 0), India (2 a 0) y China (4 a 1).

*Por la tercera estrella y el "desempate"

La de esta mañana será la séptima final para el seleccionado argentino, la cuarta desde que se autobautizaron "Leonas" y la quinta ante Países Bajos, con dos para cada lado.

La primera fue en Francia 1974 y la última en el Mundial pasado disputado en España y Países Bajos, ambas con derrotas (1 a 0 y 3 a 1) ante las neerlandesas, el mismo rival de hoy.

Aquel equipo contaba entres sus filas con la bahiense Valentina Costa Biondi.

No obstante, las dos victorias que le dieron el título a Argentina también fue ante el rival de esta mañana, en Perth 2002 y Rosario 2010.

El de hoy, en definitiva, será el desempate.

Todas las finales albicelestes:

-Francia 1974: Argentina subcampeón, derrota ante Países Bajos por 1 a 0.

-Alemania 1976: Argentina subcampeón, caída ante Alemania por 2 a 0.

-Australia 1994: Argentina subcampeón, derrota ante Australia por 2 a 0.

-Australia 2002: Argentina campeón en Perth, tras vencer a Países Bajos por penales (4 a 3) luego de igualar 1 a 1.

-Argentina 2010: Argentina campeón en Rosario, al derrotar en la final a Países Bajos por 3 a 1.

-España y Países Bajos 2022: Argentina subcampeón, tras caer en la final por 3 a 1.

*Marcando una época

Argentina tendrá en frente a la máxima potencia actual de la disciplina y dominante a nivel mundial.

Más allá del juego, los números explican perfectamente la supremacía de Países Bajos en el hockey femenino de un tiempo a esta parte.

Por caso, las neerlandesas ganaron los últimos tres Mundiales y cuatro de los últimos 6, siendo las excepciones los que se quedaron Las Leonas (Perth 2002 y Rosario 2010).

En los Juegos Olímpicos, en tanto, las europeas obtuvieron las últimas dos medallas de oro (París 2024 y Tokio 2021) y en extendido ganaron 4 de las últimas 5 (se suman Beijing 2008 y Londres 2012). Sólo cortaron la racha en Río 2016, donde festejó Gran Bretaña.

En ese período, además, vencieron dos veces a Argentina en la final, en 2012 y 2021.

Este magnífico presente hace que no pierdan un partido del Mundial desde Rosario 2010, justamente en la final ante Las Leonas que se pusieron por 3 a 1.

En ese lapso las neerlandesas disputaron 25 partidos y no cayeron, de hecho ganaron 24 y empataron uno (ante Australia en las semifinales de 2018, por 1 a 1) aunque luego festejaron en los penales (3 a 1).

Teniendo en cuenta este registro, marcaron 97 goles (casi 4 por partido) y sólo recibieron ¡12! en contra.

*El plantel

El equipo argentino que irá por el título lo componen:

-Jugadoras: Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso (capitana), Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz,

María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

-Entrenador: Fernando Ferrara.