Rosario, una ciudad que recuperó su identidad a través del deporte

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Rosario no tendrá que inventarse una identidad deportiva cuando comiencen los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La desplegará.

Durante septiembre, las calles, los clubes, los escenarios y el Parque Independencia volverán a recibir a deportistas de distintos puntos del continente. Habrá competencias en múltiples disciplinas (35 del total de 60), delegaciones de 15 países y una ciudad que durante varios días tendrá al deporte como uno de sus principales protagonistas.

Pero la escena que se verá entonces es apenas la parte más visible de una historia mucho más larga.

Rosario tiene hoy más de 80.000 deportistas federados y más de 400 instituciones vinculadas al desarrollo deportivo. Hay clubes que llevan décadas formando generaciones, asociaciones y federaciones que sostienen las competencias, entrenadores, familias, escuelas y 15 polideportivos municipales que acercan distintas disciplinas a los barrios.

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No se trata, entonces, de una ciudad que se prepara para recibir al deporte, sino de una donde el deporte ya forma parte de la vida cotidiana.

Esa diferencia ayuda a entender por qué los Juegos Suramericanos pueden encontrar en Rosario una sede con experiencia, infraestructura y, sobre todo, una comunidad capaz de hacerlos propios. Todo esto, más allá de que el evento se denomine "Santa Fe 2026" —porque los fondos fueron aportados por la Provincia— y de que la capital santafesina sea sede de otras 14 disciplinas, mientras que Rafaela albergará ocho.

Una historia que se fue construyendo a lo largo de los años

Mucho antes de que los Odesur volvieran a mirar hacia Rosario, la ciudad ya había aprendido a convivir con los grandes acontecimientos deportivos.

Desde el Mundial de Fútbol de 1978, cuando fue subsede, hasta competencias mundiales y continentales de hockey, rugby, vóley, básquet, patinaje, tiro con arco, gimnasia y otras disciplinas, fueron pasando por Rosario deportistas de diferentes países.

También lo hizo el Rally Dakar, que tuvo a la ciudad como largada, campamento y llegada en distintas ediciones.

Cada evento significó una exigencia diferente. Recibir una competencia internacional no consiste solamente en poner a disposición un estadio, implica organizar entrenamientos, alojamientos, traslados, acreditaciones, seguridad, atención médica, prensa, voluntarios y cientos de detalles que deben funcionar al mismo tiempo. Y Rosario fue acumulando esa experiencia de manera progresiva.

El Mundial de Hockey femenino de 2010, por ejemplo, dejó una de las imágenes más recordadas de esa relación entre la ciudad y el deporte. Las Leonas jugaron como locales y Luciana Aymar fue una de las grandes protagonistas. Pero detrás del espectáculo quedó también una estructura que siguió siendo utilizada para nuevos desafíos.

La lista de competencias continuó creciendo y, con ella, la capacidad de la ciudad para organizar acontecimientos cada vez más complejos.

El camino suramericano

Luego de aquellos Juegos Cruz del Sur de 1982, en 2019, Rosario recibió los Juegos Suramericanos de Playa. Fue la primera experiencia contemporánea de la ciudad dentro de un evento de la Odesur y tuvo, además, una característica particular. Por primera vez, esos Juegos se desarrollaron en una ciudad ubicada sobre un río. El Paraná dejó de ser simplemente el paisaje de fondo y se convirtió en parte del escenario.

La experiencia mostró que Rosario podía organizar una competencia continental y, al mismo tiempo, hacer que el evento se integrara al espacio público. El deporte salió de los escenarios tradicionales y se encontró con una ciudad que también podía funcionar como parte de la competencia.

Tres años después llegó una experiencia todavía más importante.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 reunieron a 1782 deportistas de 15 países en 26 disciplinas. Buena parte de la competencia se concentró en el Parque Independencia, que durante esos días se convirtió en un gran punto de encuentro deportivo.

La apuesta no se limitó a las competencias. Hubo siete escenarios deportivos, actividades culturales y educativas, un Fan Fest, un innovador centro de premiación y cientos de voluntarios.

La ciudad volvió a comprobar algo que sería fundamental para lo que vendría después. Podía organizar un evento multideportivo internacional y, al mismo tiempo, lograr que ese acontecimiento saliera de los estadios y se vinculara con la comunidad.

La experiencia de 2022 dejó equipos de trabajo, conocimientos y una metodología que no quedaron guardados cuando terminaron los Juegos.

El ensayo antes del gran desafío

Los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, los Jadar, reunieron en 2025 a deportistas de las 24 provincias y marcaron otro hito para el deporte nacional al integrar competencias olímpicas y paralímpicas dentro de un mismo evento.

Entonces, Rosario fue nuevamente protagonista. El Parque Independencia volvió a concentrar buena parte de la actividad y los clubes y escenarios deportivos de la ciudad volvieron a formar parte de una competencia de gran escala.

Los Jadar funcionaron también como una nueva instancia de aprendizaje: permitieron probar equipos, procesos y espacios que ahora tendrán una exigencia superior. Porque Santa Fe 2026 no será simplemente otro evento en la lista.

La historia continúa

El año que viene, Rosario acogerá la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, pero en su versión Junior. Será, entonces, para menores de 21 años y se llevará a cabo entre el 1 y el 10 de abril de 2027.

Pero no será el punto final de una etapa maravillosa. Ayer, en la LXIV Asamblea General de Panam Sports, fue votada para organizar, en 2029, los III Juegos Panamericanos Junior.

Para aquel entonces serán 41 los países participantes y se estima que haya 28 deportes y 42 disciplinas, con un 90 % del total dentro del Parque, que pasará a llamarse Parque Único Panamericano.

Rosario, escenario de grandes eventos deportivos

• 1978: XI Mundial de Fútbol (subsede)

• 1982: Subsede del X Campeonato Mundial de Vóleibol

• 1982: II Juegos Sudamericanos Juegos Deportivos Cruz del Sur

• 1990: XI Campeonato Mundial de Básquet (subsede)

• 1995 a 2014: Maratón Acuático Internacional de Aguas Abiertas: 20 ediciones

• 2001: XIII Campeonato Mundial de Fútbol Sub 20 (subsede)

• 2002 a la actualidad: Maratón Internacional de la Bandera de 42 K (24 ediciones)

• 2004: Champions Trophy de Hockey femenino

• 2007 a 2023: Triatlón "Ciudad de Rosario" (16 ediciones)

• 2010: XII Campeonato Mundial de Hockey sobre césped femenino.

• 2010: III Campeonato Mundial de Rugby Juvenil

• 2011: V Campeonato Panamericano de Patinaje

• 2011: Circuito Sudamericano de Beach Vóley

• 2012: Rugby Championship

• 2012: Champions Trophy de Hockey femenino

• 2012: XI Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística

• 2013: Rugby Championship

• 2013: XXII Campeonato Sudamericano Infanto Juvenil de Tenis de Mesa

• 2013: Campeonato Sudamericano de Vela clase 29er

• 2013: Campeonato Sudamericano y Panamericano de la Juventud de Equitación

• 2013: XI Campeonato Sudamericano de Esgrima

• 2013: XI Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF

• 2013: Copa Sudamericana de Faustball

• 2014: Rally Dakar (largada)

• 2014: XXII Panamericano y I Parapanamericano de Tiro con Arco

• 2014: LVIII Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad

• 2015: Rally Dakar (campamento)

• 2015: XXI Campeonato Mundial de Hockey In Line

• 2015: II Liga Mundial de Hockey Femenino

• 2015: Campeonato Mundial de Rally Cross de Automovilismo

• 2016: Rally Dakar (llegada y primer campamento)

• 2016: Campeonato Mundial de Rally Cross de Automovilismo

• 2017: Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino Sub 18

• 2017: Campeonato Mundial Juvenil de Tiro al Arco

• 2018: Campeonato Mundial de Básquet U17

• 2019: IV Juegos Suramericanos de Playa

• 2019: XII Campeonato Mundial de Rugby Juvenil

• 2022: III Juegos Suramericanos de la Juventud

• 2023: IV Copa América de Fútbol Playa

• 2024: Copa Davis (primera fase Argentina-Kazajistán)

• 2025: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar)

• 2026: XIII Juegos Suramericanos

• 2027: I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Jadar Junior)

• 2029: III Juegos Panamericanos Junior