Festeja Rosario: fue elegida sede de los III Juegos Panamericanos Junior

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Los integrantes de la Asamblea General de Panam Sports votaron por Rosario para que sea sede de los III Juegos Panamericanos Junior, a desarrollarse en 2029.

La ciudad argentina superó en los sufragios a Ciudad de Guatemala, única “rival” de la definición tras la baja de Ciudad de Panamá, en la cita llevada a cabo en Lima, Perú.

Así, Rosario se prepara para un nuevo desafío y se convierte definitivamente en el polo deportivo de la Argentina.

En sus antecedentes inmediatos, relacionados a eventos del cliclo olímpico, se encuentran los Juegos Suramericanos de Playa (2019), los Juegos Suramericanos de la Juventud (2022) y los próximos Juegos Suramericanos, que comenzarán el 12 de septiembre con organización compartida junto a Santa Fe capital y Rafaela.

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Además, en su historia, la cuna de la bandera tiene el orgullo de haber sido la casa de los Juegos Suramericanos allá por 1982 (por entonces llamados Juegos Cruz del Sur) y, el año pasado, de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

A propósito, el año que viene volverá a organizar los Jadar, pero en el inicio de la versión junior.

La delegación argentina presente en Lima recibió la elección con satisfacción.

Estuvo integrada por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; la vicepresidenta del COA, Alicia Masoni de Morea; la vicepresidente segunda del COA y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Paula Belén Pareto; el secretario general, Víctor Sergio Groupierre; la secretaria de actas, Mabel Roca; el representante de atletas en la Mesa Directiva del COA y en el Comité Ejecutivo de Panam Sports, Germán Chiaraviglio; el intendente de Rosario Pablo Javkin; la secretaria de Cultura y Deportes de Rosario Alejandra Mattheus; el director general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Adrián Ghiglione y el director ejecutivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y subsecretario de deportes municipal Diego Sebben.

La primera edición del evento continental multideportivo para menores de 23 años se celebró en 2021, en Cali, Colombia, y la segunda y última el año pasado en Asunción del Paraguay, con cobertura de La Nueva.

Así, Rosario tendrá la oportunidad de ser sede de la tercera edición y, por qué no, dar un paso más a un sueño: ser anfitriona de los Juegos Panamericanos absolutos.

Eventos del ciclo olímpico en nuestro país:

1951 - I Juegos Panamericanos (Buenos Aires)

1982 – II Juegos Suramericanos (Rosario)

1990 – I Juegos Panamericanos de Invierno (Las Leñas)

1995 - XII Juegos Panamericanos (Mar del Plata)

2006 – VIII Juegos Suramericanos (Buenos Aires)

2018 - III Juegos Olímpicos de la Juventud (Buenos Aires)

2019 - IV Juegos Suramericanos de Playa (Rosario)

2022 - III Juegos Suramericanos de la Juventud (Rosario)

2025 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

2026 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)