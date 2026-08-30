Ponzio habló por primera vez como DT de River tras el triunfo ante Banfield por el Torneo Clausura. Foto: NA.

El entrenador interino de River, Leonardo Ponzio, habló por primera vez desde que asumió el cargo luego de su estreno con triunfo por 3-2 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Según declaraciones en conferencia de prensa a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico del “Millonario” analizó el desempeño de sus dirigidos y el desarrollo del encuentro disputado en el estadio Florencio Sola.

“Intentamos jugar por dentro y que les llegue la pelota a los delanteros, Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, señaló el DT.

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A su vez, se refirió a la decisión, en conjunto con la Comisión Directiva, de asumir el mando del equipo tras la renuncia de Eduardo Coudet. “Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, destacó.

Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo.

Con respecto a la calidad de los jugadores que tiene a cargo, el DT riverplatense fue contundente: “Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo”.

Más adelante, Ponzio defendió a Lucas Martínez Quarta, uno de los principales apuntados —si no el que más— luego de la eliminación por penales de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

(A Lucas Martinez Quarta) Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho.

“Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos”, concluyó.

River tendrá por delante un interesante duelo ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo a partir de las 19:15 en el estadio Monumental. (NA).