Clausura liguista: se cierra la 5ª fecha con un choque de punteros y otro de candidatos
En Cabildo, los punteros Pacífico y Olimpo se medirán a las 16. En Punta Alta, Rosario recibirá a Comercial, a las 15.30.
Tras la postergación por la lluvia del sábado, cuatro equipos del Promocional se pondrán al día esta tarde para bajarle el telón a la 5ª fecha del Clausura en el Promocional.
El choque entre los punteros Pacífico de Cabildo y Olimpo se roba el interés. Se enfrentarán a las 16, con arbitraje de Sebastián Navarro.
Por su parte, en Punta Alta, Rosario esperará a Comercial desde las 15.30.
Oscar Perrotti será el juez y se jugará a puertas cerradas.
La jornada comenzó ayer con los triunfos de Tiro Federal ante Sansinena como visitante 3 a 1 y Pacífico BB ante Dublin en el Pirola 2 a 0.
La tabla
-Clausura en la B: 1°) Pacífico de Cabildo, Olimpo y Tiro Federal, 8; 4°) Sansinena y Rosario, 6; 6°) Pacífico BB, 5; 7º) Comercial, 4; y 8°) Dublin, 1.