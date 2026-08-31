Clausura liguista: se cierra la 5ª fecha con un choque de punteros y otro de candidatos

Frente a frente. El Pacífico de Cabildo de Ginder y el Olimpo de Marco González van por la exclusividad de la cima.

Tras la postergación por la lluvia del sábado, cuatro equipos del Promocional se pondrán al día esta tarde para bajarle el telón a la 5ª fecha del Clausura en el Promocional.

El choque entre los punteros Pacífico de Cabildo y Olimpo se roba el interés. Se enfrentarán a las 16, con arbitraje de Sebastián Navarro.

Por su parte, en Punta Alta, Rosario esperará a Comercial desde las 15.30.

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Oscar Perrotti será el juez y se jugará a puertas cerradas.

La jornada comenzó ayer con los triunfos de Tiro Federal ante Sansinena como visitante 3 a 1 y Pacífico BB ante Dublin en el Pirola 2 a 0.

La tabla

-Clausura en la B: 1°) Pacífico de Cabildo, Olimpo y Tiro Federal, 8; 4°) Sansinena y Rosario, 6; 6°) Pacífico BB, 5; 7º) Comercial, 4; y 8°) Dublin, 1.