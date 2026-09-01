Curiosa camiseta aurinegra: "A Racing nadie le dice que no", la frase de la presentación

Racing presentó su tercera camiseta con un entretenido video, en medio de su peor momento deportivo en los últimos 10 años.

El video que fue subido en las redes sociales del club está ambientado en 1904, un año después de su fundación, y hace referencia a una camiseta con bastones verticales amarillos y negros que se eligió en una asamblea de socios.

El diseño solo tuvo una duración de una semana, ya que fue descartado porque se consideró que era muy parecido al de otros equipos.

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De esta manera, Racing utilizó diferentes modelos hasta 1910, cuando finalmente se quedó con los clásicos bastones celestes y blancos.

"En 1904 se solicitó un permiso para que la camiseta sea negra y amarilla. Fue rechazado. 122 años después ve la luz, porque a Racing nadie le dice que no", finaliza el video, que tiene entre sus protagonistas a Ariel Kapustin, quien se viralizó hace años por un análisis sobre los momentos de Racing e Independiente y lanzó la famosa frase "ardan".

La presentación de esta nueva camiseta llega en un delicado momento deportivo para Racing, que atraviesa un espantoso 2026 y además acumula seis partidos sin ganar en el Torneo Clausura.

El estreno de la misma será este domingo, cuando la "Academia" reciba a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura.