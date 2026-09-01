El tango llegó a las aulas: cientos de estudiantes participaron de "Divertango" en la UNS

Estudiantes participaron este lunes de una nueva edición de "Divertango", el proyecto pedagógico y cultural que busca acercar el tango a las nuevas generaciones a través de la música, la danza y distintos recursos audiovisuales.

La actividad se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en avenida Colón 80, en el marco de las celebraciones por el mes de las infancias.

La propuesta contó con cuatro funciones, con una capacidad de hasta 240 personas por presentación. Dos estuvieron destinadas a alumnos de nivel primario, a las 9 y 13.30, mientras que las otras dos fueron para estudiantes de nivel secundario, a las 10.30 y 14.45.

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La jornada tuvo como protagonista a la cantante Gaby, impulsora del proyecto junto a José Valle, director del ciclo "Bahía Blanca No Olvida".

A través de un recorrido que vinculó la historia del tango con distintos momentos de la historia nacional, los estudiantes pudieron conocer la evolución del género y su relación con las transformaciones políticas, sociales y culturales del país.

Además del repertorio tradicional, Gaby interpretó composiciones propias, entre ellas "Puedo Elegir".

La propuesta también incluyó música y baile en vivo con la participación de Los Purretes de Dorrego, bajo la dirección de Corrie Marcone, además de dibujos animados y otros recursos lúdicos utilizados para acompañar el desarrollo de la actividad.

Durante el taller, los alumnos recorrieron distintos aspectos vinculados con la época de oro del tango, sus poetas, personajes y el lunfardo, con el objetivo de acercarlos a la música ciudadana.

Una propuesta que comenzó en 2012

"Divertango" nació en 2012 con el objetivo de favorecer el recambio generacional del tango y acercar el género a niños y jóvenes mediante propuestas educativas.

La actividad de este lunes contó con el trabajo conjunto de la Secretaría de Cultura y Extensión y la Subsecretaría de Extensión de la UNS, el acompañamiento del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y la Cooperativa Obrera, y la coordinación de la Sede de Inspección de Educación Artística y la Jefatura Distrital.

La propuesta permitió que estudiantes de distintos niveles se acercaran a la historia y las expresiones del tango a través de una actividad que combinó música, danza, relatos y recursos audiovisuales.