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Seguridad.

No declaró el hombre arrestado por tener cocaína y marihuana

Fue aprehendido durante un allanamiento a una vivienda ubicada en la zona de Undiano al 2.100.

Foto: Archivo LN.

Se negó a declarar en la fiscalía el hombre detenido en las últimas horas en la zona de Más Barrios luego de que la policía hallara drogas en el interior de su vivienda.

Fuentes judiciales indicaron que Raúl Ángel Beramendi hizo uso de su derecho de guardar silencio al momento de ser indagado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero.

Los voceros señalaron que el sujeto "se encontraba con libertad condicional cumpliendo una condena por robo agravado" y que quedó imputado del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".
Beramendi fue arrestado durante un allanamiento realizado en su vivienda de Undiano al 2.100, en el marco de una causa en la que se investiga un hecho ocurrido el pasado 28 de agosto, en Juan Molina y Sixto Laspiur, cuando uu hombre fue abordado por dos delincuentes en la vía pública.

En el lugar los policías incautaron 90 gramos de cocaína y 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

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