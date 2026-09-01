Tribunales: inscriben a peritos como auxiliares de justicia

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca hizo un llamado a inscripción de peritos en calidad de auxiliares de Justicia, según acuerdo 2.728 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Es para profesionales que deseen integrar las distintas listas de designaciones.

Los interesados deberán dirigirse a sus respectivos colegios profesionales durante el mes en curso.

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Para el caso de profesionales no colegiados, tendrán que presentarse, hasta el 30 de septiembre inclusive, en la sede de la presidencia de la Cámara Civil, de 8 a 14. El organismo está ubicado en Estomba 34, piso 5.

Para mayor información se pueden comunicar al 291-4009600 (interno 32520).