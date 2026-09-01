ABSA informa que realizará trabajos este miércoles y jueves en distintos sectores de la ciudad

Aguas Bonaerenses informa que se efectuarán tareas este miércoles 2 de septiembre en Villa Mitre y Barrio Obrero, mientras que el jueves 3 las intervenciones serán en un sector del macrocentro en el marco de las instancias finales de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC en Bahía Blanca.

El miércoles se trabajará en la intersección de las calles Caseros y Parera. Las tareas generarán falta de agua en los barrios Villa Mitre y Obrero. En tanto el jueves 3 se realizarán en la intersección de las calles Undiano y Chile. Estas tareas generarán falta de agua en el cuadrante delimitado por las calles Berutti, Undiano, Chile y Donado.

En ambos casos, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período utilicen el recurso únicamente para usos impostergables, hasta la normalización del suministro.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.