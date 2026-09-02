Se vienen cuatro días de cine de terror y fantástico, talleres y competencia

Marineros zombis, un barco terrorífico, monstruos gigantescos y dimensiones paralelas, además de mucho cine, son algunas de las propuestas de los cuatro días del Festival Nacional de Cine Fantástico y de Terror 1000 Gritos, un encuentro ya clásico para Punta Alta y la región, que se desarrollará desde mañana jueves hasta el domingo.

"En una ciudad que creció mirando al mar, donde los muelles, los buques y la tradición naval forman parte de la memoria colectiva, no es difícil imaginar que las profundidades aún conserven secretos. Y que alguno de ellos decida regresar", dice Matías Sánchez, creador del festival, en la presentación de la temática de esta 15ª edición.

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Las sedes del festival serán el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128, altos), y la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (Rivadavia 353), con entrada libre y gratuita para todas las actividades, talleres y proyecciones.

La apertura será este jueves, desde las 18, en Brown 128, con la proyección de "Los ojos del abismo". Durante el viernes y sábado se concentrará buena parte de la programación cinematográfica y formativa. Habrá talleres de microrrelatos de terror y suspenso y de Cine Punk. También se realizarán presentaciones de libros, una charla sobre historieta de horror y distintas muestras y competencias nacionales de cortometrajes, además de la sección "Gritos de España". Entre los largometrajes invitados se encuentran "Godzilla en Santa Fe" y "Mitra (apaga la luz para poder ver)". El domingo 6, continuarán las actividades, talleres, charlas sobre escritura de guion, y la entrega de premios de la competencia de cortometrajes. Cerrará el festival la proyección de la película "Hiperrealidad".

Películas

Los ojos del abismo, dirigida por Daniel de la Vega, lleva al espectador al Atlántico Sur profundo, donde el peligro acecha desde las sombras. "Inés despierta a bordo de un barco de guerra, un grupo de soldados asalta el navío y ella deberá defenderse con precisión letal en una lucha desesperada por la supervivencia. Los conflictos armados dejan ecos que navegan en busca de la verdad", describe la sinópsis de la película.

Mañana jueves, desde las 18, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128, Punta Alta), con entrada libre y gratuita.

Godzilla en Santa Fe, producción independiente dirigida por Alexander Duré, lleva el espíritu del cine de monstruos gigantes al paisaje santafesino, combinando acción, humor y mucho cine de género hecho a pulmón. "Después de permanecer enterrado durante miles de años y quedar expuesto a pesticidas, un huevo prehistórico eclosiona y libera a una criatura que jamás debería haber vuelto a caminar sobre la Tierra: Godzilla. El monstruo comienza a atacar la ciudad de Santa Fe y, en medio del caos, dos mecánicos deberán enfrentarlo y defender su ciudad con ingenio, coraje y los recursos que tengan a mano", dice la sinopsis.

Viernes 4, 18:30, Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128, Punta Alta), con entrada libre y gratuita

Mitra (apaga la luz para poder ver), dirigida por Diego Bellochio, trata sobre Lucia, una psicóloga que trabaja en la línea de asistencia a victimas de violencia familiar en el interior del país. Una noche, la oscuridad invade su casa y es atacada por un macabro ser. Obsesionada con descubrir a su agresor, Lucía se sumerge en un espiral de sombras que la arrastra hacia la guarida de un adorador de una deidad pagana que la secuestra, convencido de que lleva en su vientre al engendro del mal. Lucia hará todo para sobrevivir y con los años reconstruir su vida junto a su hijo, pero algo en el monte la sigue observando, esperando.

Sábado 5, a las 22, en la Biblioterca Alberdi.

En Hiperrealidad, dirigida por Diego Medina y elegida para cerrar el festival, un joven director de orquesta recibe una noticia trágica que lo arrastra a un viaje de culpa, distorsión y terror. La realidad se quiebra: bucles temporales, un monstruo que acecha y la posible extinción de la humanidad envuelven su mundo. "Experimenta un thriller fantástico y psicológico que desafía los límites de la percepción, con una técnica narrativa jamás antes vista en el cine. Hiperrealidad no se ve, se atraviesa", promete el resumen de la película.

Domingo 6, a las 21, en la Biblioteca Alberdi.

Talleres

Micro relatos de terror y suspenso. La propuesta del escritor Martín Ríos buscar que los asistentes aprendan a crear historias muy breves que atrapen, sorprendan y aterren. Ríos publicó los libros cuentos "Re Torcido" e "In Sano", los libros de microcuentos "El camino de las luciérnagas" y "Siniestrigrama", y tiene terminada la novela "Los mugrientos". Además, dictó talleres literarios en Ushuaia y desarrolló actividades en radio, teatro y producción audiovisual, donde escribió y codirigió diversos cortometrajes. Actualmente comparte sus textos en Instagram a través de https://www.instagram.com/@microcuentos_arg.

Cine punk. A cargo de la productora Sarna, el taller práctico buscará responder si es posible hacer un corto de terror desde cero, en dos jornadas, pensando, planificando y filmando micro cortos de terror, eligiendo y moldeando las ideas entre todos los participantes, hasta convertirlas en guiones breves, crudos y urgentes. Y al día siguiente, con equipos profesionales de grabación, ingenio y lo que haya a mano, se realizará de forma colectiva el cortometraje. Mientras tanto, se explican conceptos y se comparten experiencias. No hace falta tener experiencia y los interesados pueden inscribirse en https://www.instagram.com/festival1000gritos

Escribir terror. El premiado guionista, director y consultor internacional Santiago Fernández Calvete ("El exorcismo de Dios", "Sangre Vurdalak" y "La Segunda Muerte", entre otros) dará este taller orientado a brindar herramientas narrativas para guionar una producción audiovisual del género.

"Es una experiencia que tiene sus propios tropos, herramientas y reglas. Esta charla abierta propone hablar sobre todo eso y de cómo la especialización puede abrirte paso en la industria", explica Matías Sánchez.

Será el domingo, a las 17, en la Biblioteca Alberdi (Rivadavia 353, Punta Alta), con entrada libre y gratuita.

Programa completo

Mañana jueves 3 de septiembre

18h: "Los ojos del abismo", en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128, altos, Punta Alta)

Viernes 4 de septiembre

16hs. Taller de micro relatos de terror y suspenso por el escritor Martín Ríos

17:30hs Muestra Nacional de cortometrajes I

Criptomnesia (Dir. Pablo Pujadas)

Ver más allá (Dir. Guido Batagelj, Gonzalo Reyero)

Carne (Dir. Dani Posadas)

Él (Dir. Chiara Brugueras)

Caníbales radioactivos de ultratumba (Dir. Luciano Paladino)

Chacal (Dir. Juan Gerardo Rodríguez)

18:30 Largometraje Invitado

Godzilla en Santa Fe (Dirección: Alexander Duré)

Centro Cultural de la Cooperativa Obrera

Sábado 5 de septiembre

15hs. Taller de Cine Punk por Alejo Rébora, Daniela Giménez y Matías Oniria de la productora Sarna.

17:00 Presentación de libros “El monte nos cría” de Cesar Zavatti y Cuatro libros de Comics de horror de Guillermo Arena.

18hs. Gritos de España

El revisor (Dir Jandro)

Leonardo (Dir. Meka Ribera & Alvaro G. Company)

Pálpito (Dir. Marisa Crespo y Moisés Romera)

Ucún (Dir. Joan Martín Giménez)

19:00 Competencia Nacional de Cortometrajes I

Sin invitación (Dir. Mariano Mosquera)

Una partida más (Dir. Celeste Luna)

Solsticio de invierno (Dir. Pablo E. Herrera)

Finalmente (Dir. Diego G. Medina)

Almuerzo de cuervos (Dir. Lucas Delgado)

Eternia (Dir. Matías Lix Klett, Ezequiel Rormoser)

Inspiración (Dir. Alexis Ponce)

20:30 Muestra Nacional de Cortometrajes II

Yo te amo (Dir. Sergio Emanuel Marzano)

Para mi muerte (Dir. Isabella Vizetta)

Policía depravado (Dir. Emito Dip)

Lick me (Dir. Elizabeth E. Schuch)

Telexx - Individualmente (Dir. Leandro Ezequiel Cerdá)

22:00 Largometraje invitado

"Mitra (apaga la luz para poder ver)", dirección Diego Bellochio

Todo en la Biblioteca Alberdi (Rivadavia 353, Punta Alta)

Domingo 6 de septiembre

Segundo día del Taller de Cine Punk, con horario a coordinar en el primer encuentro.

16hs. Taller de juego de Rol por la Guarida del Rol.

17:00 Charla “Escribir terror” por el guionista y director Santiago Fernández Calvete.

18:00 Presentación del cortometraje Incunable realizado en el taller Cine Punk de la XIV Edición del Festival.

18:15 Muestra Nacional de Cortometrajes III

Sé lo que hicieron el asado pasado (Dir. Ivan Vazquez)

Requiescat (Dir. Juan Camardella)

El gordo muerte (Dir. Sergio Emanuel Marzano)

Lugares marcados (Dir. Emiliano Dagna)

Race to the Crown (Dir. Tomás Fernández Zabala)

Nexxxxo (Dir. Gonzalo Albornoz)

Serafín (Dir. Daniel Martinez, Matias Juran)

Bastardos cotizados - Cuartoscuro (Dir. Julián Mendiondo)

19:15 Competencia Nacional II

Contrafrente (Dir. Sean Quinn)

Maleza (Dir. Tomas Lazarowski)

48 - La muerta que habla (Dir. Agustín Fittipaldi, Candela Gonzalez Kelly)

Juguete de placer (Dir. Kevin Eisenberg)

Luz Mala (Dir. David Aguilera)

Jamás me iré (Dir. Gabriel Maffia, Andrés Damonte, Bernardo Artica)

20:45 Entrega de premios

21hs Largometraje de clausura del Festival: Hiperrealidad (Dir. Diego G. Medina)

Además, habrá una muestra de cuadros de Cardenal Rojo y Lourdes Leal, y se contará con la ambientación de Grupo Creativo.