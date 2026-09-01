Se prorrogan las Licencias Nacionales de Conducir Profesionales Interjurisdiccionales

La Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito dispuso una nueva prórroga de los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir de carácter profesional interjurisdiccional.

La medida, según se indicó desde la comuna local, alcanza a aquellas licencias emitidas en la Provincia de Buenos Aires, cuyos vencimientos impresos hayan operado entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026, inclusive.

En estos casos, se establece una prórroga de 120 días corridos, contados desde la fecha de sus respectivos vencimientos.

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En la Circular N° 9/2026, se indica que la medida responde a las dificultades vinculadas principalmente con la disponibilidad y asignación oportuna de turnos para las instancias de capacitación, evaluación y examen psicofísico requeridas por el nuevo régimen.

El objetivo de esta nueva prórroga es brindar previsibilidad a los conductores profesionales, evitar afectaciones en la continuidad de su actividad laboral y acompañar el proceso de consolidación del nuevo régimen.

Alcance

La medida corresponde a Licencias Nacionales de Conducir, por lo que la vigencia prorrogada resulta aplicable en todo el territorio de la República Argentina, no solamente en la Provincia de Buenos Aires.

Los conductores alcanzados podrán circular con su licencia dentro del plazo adicional establecido, incluso ante controles de tránsito efectuados en cualquier jurisdicción del país.

Para facilitar la acreditación de la vigencia prorrogada, se recomienda especialmente llevar en el vehículo una copia impresa de la Disposición N° 12/2026 junto con la Licencia Nacional de Conducir.

La prórroga constituye una medida excepcional y transitoria, orientada exclusivamente a facilitar la continuidad de la actividad profesional ante las dificultades para obtener turnos en tiempo oportuno.