Curso para embarazadas: cuándo y dónde se dicta

El Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta puso en marcha un Curso Integral para Embarazadas, una propuesta destinada a acompañar a las personas gestantes durante las últimas semanas del embarazo y brindarles herramientas para afrontar con mayor confianza y preparación el parto y las primeras etapas junto al recién nacido.

El curso está dirigido a quienes se encuentren a partir de la semana 28 de embarazo y se desarrolla todos los miércoles, a las 19, en el sector de Maternidad del hospital (Rodríguez Peña 559).

La iniciativa busca ofrecer un espacio de información, acompañamiento y preparación, donde las participantes puedan incorporar conocimientos y plantear sus dudas sobre distintos aspectos vinculados con el embarazo, el nacimiento y el período posterior al parto.

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Durante los encuentros se abordan diferentes contenidos relacionados con el embarazo y la llegada del bebé, entre ellos:

* Cuidados durante el embarazo.

* Bienestar físico y emocional.

* Técnicas de respiración y relajación, además de movimiento.

* Preparación para el parto y el nacimiento.

* Lactancia y cuidados del recién nacido.

* Puerperio y adaptación a la nueva etapa.

* El rol de la familia y de la persona de apoyo.

Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Coronel Rosales señalaron la importancia de generar espacios que permitan informar, acompañar y preparar a las familias para la llegada de un nuevo integrante, promoviendo una experiencia de embarazo y nacimiento atravesada por el cuidado y el acceso a información.

Las personas interesadas en participar pueden acercarse al Hospital Municipal para obtener mayor información sobre la propuesta.