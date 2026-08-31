Punta Alta se prepara para una nueva edición del Torneo Aniversario de AUPA

La Asociación Unificada de Profesores de Atletismo (AUPA) prepara una nueva edición de su tradicional Torneo 39° Aniversario, que reunirá a atletas de distintas edades en una jornada que combinará pruebas de pista y una competencia de calle.

El programa contempla actividad para las categorías U-6, U-8, U-10, U-12, U-14 y U-16, tanto en damas como en caballeros, además de pruebas destinadas a U-18, U-20, Mayores y Master.

La jornada comenzará a las 13.30, con los 40 metros para U-6. Luego se sucederán los 50 metros U-8, 60 metros U-10 y U-12, 80 metros U-14 y U-16 y lanzamiento de bala para U-14 y U-16.

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También habrá pruebas de 100 metros, 1.500 metros, 200 metros, 300 metros, 600 metros y 1.000 metros, mientras que el cierre estará reservado para la competencia de 8 kilómetros, prevista para las 15.45.

La carrera principal tendrá un recorrido total de 8,2 kilómetros, con modalidad de ida y vuelta. La largada será desde la pista y el trazado continuará por Río Dulce, el cruce de la Senda de la Salud y avenida Puerto Belgrano, antes de iniciar el regreso hacia el punto de llegada.

El circuito fue diseñado para combinar sectores urbanos con el entorno de Punta Alta y tendrá distintos puntos de referencia kilométricos hasta completar el recorrido.

Las inscripciones anticipadas permanecerán abiertas hasta el viernes 11 de septiembre y los interesados pueden comunicarse al 2932-416449, con Gustavo.

Los aranceles establecidos son de $2.000 para U-6, U-8 y U-10; $3.000 para U-12 en adelante en modalidad anticipada, mientras que quienes se inscriban el día del torneo abonarán $5.000.

Para la prueba de 8K, el costo será de $10.000 en forma anticipada y $15.000 el día de la competencia.

La organización informó que quienes no hayan realizado la inscripción previamente podrán anotarse en la pista hasta 60 minutos antes de cada prueba.