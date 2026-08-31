Antonela Roccuzzo y un hermoso mensaje para Leo: "Hay algo de esta historia que me emociona especialmente..."

Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido y emotivo mensaje a su esposo Lionel Messi, quien anunció el retiro de la selección argentina con una carta de puño letra.

La rosarina publicó una serie de fotos de Leo y sus hijos, Ciro, Thiago y Mateo, con una hermosa carta.

"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final", puso Antonela.

La carta completa:

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Qué orgullo verte cerrar esta etapa así.

Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes.

Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas.

Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo.

Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá.

Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.

Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado.

Te amamos infinito.