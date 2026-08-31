De Pezzella para Messi: "Cambiaste nuestras vidas Leo, gracias"
El bahiense le dedicó un posteo al rosarino, quien anunció su retiro de la selección argentina.
Germán Pezzella le dedicó un posteo a Lionel Messi, luego de que el rosarino anunciara su retiro de la selección argentina.
Campeones del mundo en Qatar 2022 y también de las dos Copa América, el exdefensor de River publicó una foto junto a Leo y un pequeño mensaje.
"Las palabras nunca serán suficientes. Sos nuestro ídolo y nuestro ejemplo. Cambiaste nuestras vidas Leo, gracias", puso Germán.