De Pezzella para Messi: "Cambiaste nuestras vidas Leo, gracias"

Germán Pezzella le dedicó un posteo a Lionel Messi, luego de que el rosarino anunciara su retiro de la selección argentina.

Campeones del mundo en Qatar 2022 y también de las dos Copa América, el exdefensor de River publicó una foto junto a Leo y un pequeño mensaje.

"Las palabras nunca serán suficientes. Sos nuestro ídolo y nuestro ejemplo. Cambiaste nuestras vidas Leo, gracias", puso Germán.