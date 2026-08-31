Qué dijeron los principales diarios deportivos del mundo sobre el retiro de Messi

Los principales diaros deportivos del mundo le dieron sus portadas a la noticia del retiro de Lionel Messi.

En varios casos recordaron que se trata del segundo retiro del astro albiceleste, tras aquella primera intención en 2016, cuando la Selección Argentina había perdido la final de la Copa América ante Chile.

“Bombazo: Messi se retira de la selección argentina”, publicó Marca y recordó que “Es la segunda vez que Messi anuncia que deja Argentina. La primera fue en 2016 cuando su selección perdió la Copa América ante Chile: "Se terminó para mí la selección", dijo el jugador”.

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Por su parte “AS” tituló “Messi deja Argentina” y escribieron que “Leo Messi dice adiós a la selección de Argentina. Atrás quedan los más de 200 partidos representando a su país. Los goles y asistencias. Las lágrimas de frustración y las de alegría. Las ganas de dejarlo todo y seguir adelante por alcanzar los mayores sueños con su país. Con un Mundial y dos Copas América, el ’10′ de la Albiceleste comunicó que se retira del fútbol internacional tras quedar subcampeón en la Copa del Mundo de 2026”.

“Messi puso fin a su carrera internacional”, publicó L’Equipe de Francia, para agregar que “Ya no vestirá la camiseta de Argentina. Dos días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España (0-1, en la prórroga) , el capitán argentino había puesto en duda el futuro de su carrera internacional. Tras mucha reflexión, anunció oficialmente el fin de su aventura este lunes”.

El diario italiano “Corriere dello Sport” tituló en su portal: “Messi se retira de la selección argentina, marcando el final de una era: el anuncio se realizó en las redes sociales”.

En el interior de la nota se indica que “Tras su primer retiro de la selección en 2016, después de la decepción de la final de la Copa América y las críticas generalizadas que recibió, esta vez Messi se retira definitivamente, y lo hace con una historia completamente diferente a sus espaldas”.

Por último, el principal diario deportivo, el rosado "La Gazzetta dello Sport" (foto inferior) tituló "Messi, carta de despedida: `Nunca volveré a jugar para Argentina. Lo di todo´.

En el interior de la crónica indicaron: "Lágrimas derramadas aquel lejano 7 de agosto de 2005 (cuando fue expulsado a los 40 segundos de su debut contra Hungría por dar un codazo a un rival), lágrimas más recientes el 20 de julio de 2026: 207 partidos y 125 goles entre medias. Fechas y cifras que resumen la trayectoria de Leo Messi con la selección nacional, desde su debut hasta su despedida".