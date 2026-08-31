Reclaman a IOMA por deudas con prestadores de salud de Rosales

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó un proyecto de resolución que reclama a IOMA la regularización inmediata de los pagos adeudados a acompañantes terapéuticos, profesionales, instituciones y otros prestadores de salud.

La iniciativa de la concejala del PRO, Natalia García Luna, también solicita que la obra social provincial informe los períodos adeudados, las causas de las demoras, la cantidad de prestadores afectados y el plazo previsto para cancelar las sumas pendientes.

García Luna advirtió que los atrasos se extienden desde hace varios meses y señaló que el problema alcanza también al Hospital Municipal Eva Perón de Punta Alta.

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"Los profesionales y prestadores que cumplen con su trabajo tienen derecho a percibir sus honorarios y/o contraprestación en tiempo y forma", sostuvo la edil. Según planteó, las demoras pueden poner en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para los afiliados.

También alertó sobre las consecuencias que podría generar la suspensión o limitación de prestaciones de IOMA en instituciones privadas de la región, debido a que Punta Alta cuenta con un único hospital público y una mayor demanda podría recaer sobre ese sistema.

La resolución reclama además que se detallen las medidas previstas para garantizar la continuidad de los servicios y advierte que la situación excede a Coronel Rosales y se replica en otros puntos de la provincia.