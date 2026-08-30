Presentación de CantArte, dos ferias para septiembre y festejos en el puerto

El Grupo Vocal CantArte, bajo la dirección del maestro Edgardo Matoso, se presentará hoy, a las 19.30, en la Asociación Española, Bernardo deIrigoyen 139, con un espectáculo denominado CantArte Retro, en el cual se interpretarán hits de la música coral de los años 80 y 90.

Las obras que se podrán escuchar fueron escritas por grandes compositores y poetas que marcaron historia, tal es como Peteco Carabajal, María Elena Walsh, Ariel Ramírez, Félix Luna, Alberto Favero, Mario Benedetti y tantos otros .

Destacados arregladores las llevaron a un formato coral y se convirtieron en íconos musicales de esa época.

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La entrada será libre y gratuita.

Para el 5 y 6 de septiembre

En tanto el sábado 5 de septiembre, se llevará a cabo La Feria de la Ciudad, en el salón de la ATE, en Urquiza 375.

Será de 14 a 20.30, con entrada libre y gratuita.

Habrá gastronomía, artesanías, indumentaria, panificados de harina de almendras, golosinas únicas, accesorios para mascotas, perfumes, sahumerios, bazar, quesos y embutidos e impresiones 3D. También, música y show.

Mientras, el domingo 6, la cita será en el Club Altense, con una nueva edición de la Feria más Vos.

En este caso, el horario fue fijado de 15.30 a 19.30.

Tampoco se cobrará el ingreso y se habilitarán las puertas de Avellaneda 450.

Terminal marítima

Por otra parte, el domingo 13, Puerto Rosales realizará una jornada de puertas abiertas.

Será en el marco de los festejos por sus 118 años.