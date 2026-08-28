Festejos por el Día del Niño en la Plaza Belgrano
Será este domingo, desde las 15.
El Municipio de Coronel Rosales llevará adelante, este domingo, una jornada especial por el Día del Niño, con actividades gratuitas para toda la familia, en la Plaza Belgrano, a partir de las 15.
La propuesta está pensada especialmente para que los más chicos puedan disfrutar de una tarde de juegos, espectáculos y diferentes actividades recreativas.
Habrá espectáculos de circo y acrobacias a cargo de Rulo y Macana, de Cirqué de la Callé, y Piruetas Acrobacias, además de inflables y un sector destinado a juegos y deportes.
También se ofrecerá chocolatada y se realizarán sorteos y entrega de regalos.
Asimismo, los niños podrán sacarse fotografías junto a sus personajes favoritos.