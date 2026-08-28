Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

Festejos por el Día del Niño en la Plaza Belgrano

Será este domingo, desde las 15.

Foto: Archivo

El Municipio de Coronel Rosales llevará adelante, este domingo, una jornada especial por el Día del Niño, con actividades gratuitas para toda la familia, en la Plaza Belgrano, a partir de las 15.

La propuesta está pensada especialmente para que los más chicos puedan disfrutar de una tarde de juegos, espectáculos y diferentes actividades recreativas.

Habrá espectáculos de circo y acrobacias a cargo de Rulo y Macana, de Cirqué de la Callé, y Piruetas Acrobacias, además de inflables y un sector destinado a juegos y deportes.

También se ofrecerá chocolatada y se realizarán sorteos y entrega de regalos.

Asimismo, los niños podrán sacarse fotografías junto a sus personajes favoritos.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE