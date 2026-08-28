Robó una moto, lo siguieron con las cámaras de seguridad y lo atraparon 

Policías de la Estación Comunal de Punta Alta aprehendieron a un joven acusado de circular en una moto denunciada como robada minutos antes.

Se trata de Gerardo Mario Minelli, de 23 años, quien manejaba una moto Rousser NS200 que había sido sustraída de 9 de Julio al 1.200.

Según indicaron desde la Comisaría local, fue el miércoles a la noche y a Minelli lo interceptaron en pasaje La Pampa al 200, a unas 6 cuadras del lugar del hecho.

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Agregaron que a raíz del rápido despliegue de un operativo cerrojo y del seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró detectar la circulación de la moto, concretar su recuperación y aprehender al sospechoso.

Minelli quedó alojado en la Comisaría de Punta Alta, a disposición de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

