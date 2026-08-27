Condenado a 13 años de cárcel por el violento asalto a una jubilada de Punta Alta

Un sujeto fue condenado este mediodía a 13 años de prisión por su participación en un violento asalto a una jubilada de Punta Alta.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Ricardo Gutiérrez, le impuso la sanción a Emanuel Alejandro Colo, quien fue hallado culpable del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada.

Entre jueves y viernes próximos, en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1, se desarrollará el juicio oral y público para analizar la conducta de Emanuel Alejandro Colo, quien se encuentra detenido por un violento robo cometido en Punta Alta.

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Para el magistrado quedó probado que el 16 de septiembre de 2024, alrededor de las 5, Colo y un cómplice aún no identificado escalaron un paredón de casi tres metros y accedieron a la parte trasera de una vivienda ubicada en Bernardo de Irigoyen al 1.100.

Los sujetos rompieron el vidrio de una ventana e ingresaron al inmueble, donde abordaron a una mujer de 71 años y le aplicaron patadas y golpes de puño en todo su cuerpo.

La víctima fue trasladada al living de la propiedad, donde uno de los sujetos la tomó del cuello mientras el otro revisaba el lugar en búsqueda de dinero y pertenencias.

En esas circunstancias los sujetos la ataron de pies y manos, la amenazaron de muerte exigiéndole la entrega de efectivo y finalmente se apoderaron de 3.400 dólares y unos 100 euros.

Los ladrones tomaron las llaves de la casa y escaparon dejando encerrada a la damnificada, quien pudo ser rescatada luego de unas tres horas.

Producto del ataque la mujer sufrió politraumatismos, fracturas de varios arcos costales bilaterales, de tobillo derecho (requirió tratamiento quirúrgico) y hematomas en sus ojos.