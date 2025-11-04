Punta Alta: detenido por un violento asalto a una jubilada

La policía detuvo en las últimas horas a un sujeto acusado de tomar parte de un violento asalto en perjuicio de una jubilada de Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento, solicitado por la UFIJ N° 12 y autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2, se desarrolló en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 2.200 de nuestra ciudad, donde arrestaron a Emuanuel Alejandro Colo.

Según la causa, el hecho sucedió el 16 de septiembre del año pasado, cuando el acusado junto a otra persona escalaron un paredón de una vivienda ubicada en Irigoyen al 1.100, caminaron por los techos y rompieron el ventanal del frente para sorprender a la víctima de 71 años.

Desde el Ministerio Público indicaron que "ya en el interior de la casa, patearon a la mujer en los tobillos, le aplicaron golpes de puño en la cara, brazos, tórax y espalda, y la amenazaron con matarla si no les entregaba una suma de dinero".

Agregaron que los ladrones "ataron de manos y pies con alambres a la mujer, hasta que encontraron el dinero y se dieron a la fuga".

Producto de lo sucedido la damnificada sufrió politraumatismos, fracturas de varios arcos costales, de tobillo derecho -que requirió tratamiento quirúrgico- y hematomas en el rostro.

Los voceros mencionaron que elementos hallados en los teléfonos celulares del imputado (secuestrado poco después del robo durante un operativo) resultaron determinantes para emitir la orden de detención en su contra.

Colo será indagado en las próximas horas por el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas.