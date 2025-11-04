Provincial: Napostá, el único nuestro que ganó en masculino, y lo de 9 de Julio es costumbre en femenino
Los de la Avenida ganaron en U17 y el albiazul sumó su tercer título, ahora, con las U13.
Dos representantes bahienses se sumaron a la lista de campeones de la Liga Provincial de clubes, en categorías formativas.
Napostá, con los U17, fue el primer equipo masculino de la ciudad en obtener el título, ganando el Final Four.
"Fue un torneo muy parejo, con un desgaste tremendo, porque casi no había descanso entre partidos", dijo el entrenador, Fabricio Piccinini.
"Ganamos un partido durisimo de visitante a Bahiense y a la hora teníamos que estar entrando en calor para el partido siguiente. Los chicos hicieron un gran esfuerzo. Esta camada es protagonista en todos los torneos. El año pasado nos quedamos con la espina en La Plata y ahora tuvieron su revancha. Estos chicos que ya tienen roce y minutos en Primera, y son surgidos todos del club, merecían el título, es una alegría grande para todos", resaltó Picci.
El otro que coronó un gran año en femenino fue 9 de Julio, obteniendo su tercer título, esta vez con las U13, como lo había hecho con las U17 y U21.
"Fue un torneo duro. La realidad que había tres equipos muy parejos. Contra Regatas de San Nicolás, que venía invicto en la Provincia, pudimos ganarle sobre el final en el primer partido", recordó el DT Emiliano Roldán.
Los otros dos participantes eran Bahiense del Norte y Unión de Mar del Plata.
"Perdimos con Unión, al que Bahiense le había ganado, y en la última fecha Regatas le ganó a Unión y nosotros a Bahiense, por eso terminanos siendo campeones con Regatas, aunque teníamos la ventaja", repaso el entrenador.
El resumen
Bahía, con 9 de Julio a la cabeza, dominó en femenino a nivel Provincial:
Categoría - equipo
U13 - 9 de Julio
U15 - Bahiense
U17 - 9 de Julio
U21 - 9 de Julio
En Masculino, Napostá fue el único de la ciudad que se quedó con el título:
Categoría - equipo
U13 - Regatas
U15 - Quilmes
U17 - Napostá
U21 - Quilmes