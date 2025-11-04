YPF y ENI firmaron un acuerdo con el brazo inversor de ADNOC para el GNL argentino

YPF y ENI sellaron la firma de un "Framework Agreement" con XRG, la rama de inversiones internacionales de ADNOC, la mayor empresa de energía de los Emiratos Árabes. La rúbrica se llevó a cabo en Abu Dhabi, en el marco de ADIPEC 2025.

El acuerdo preliminar sienta las bases para la futura incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG, una iniciativa de gas a gran escala que integra el upstream y el midstream para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG).

La primera fase prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, y es expandible a 18 MTPA.

Se espera que las exportaciones alcancen hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL para 2030.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, resaltó que la alianza con XRG "fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país".

Marín enfatizó que la colaboración permite avanzar hacia una plataforma de exportación de GNL de clase mundial que tendrá un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional de Argentina.

Esta alianza estratégica suma a YPF un actor de los más relevantes del sector energético global. XRG, que lleva adelante inversiones en África, Asia y América del Norte, aspira a duplicar sus activos en la próxima década y cuenta con un valor empresarial de más de US$ 80 mil millones. (NA)