Economía y campo.

El sector agroexportador liquidó U$S 1.117 millones en octubre

En lo que va del año, la cifra asciende a U$S 29.564 millones.

NA

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron hoy que durante octubre las empresas del sector agroexportador liquidaron U$S 1.117 millones, cifra que representa una caída del 56% respecto del mismo mes del año pasado y un descenso del 84% en comparación con septiembre de este año.

De acuerdo con las entidades, el monto acumulado entre enero y octubre alcanzó los U$S 29.564 millones, lo que implica un incremento interanual del 40% frente al mismo período de 2024.

El comportamiento de octubre estuvo marcado por la ejecución de embarques de granos y el procesamiento de molienda para exportación, en el marco del régimen especial establecido por el Decreto 682/2025, que suspendió temporalmente los derechos de exportación. 

Según explicaron, el ingreso de divisas registrado en octubre responde principalmente a operaciones anticipadas durante septiembre.

Las cámaras recordaron que el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, permite sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible. 

La liquidación está directamente vinculada con la adquisición de granos destinados a exportación, ya sea en su estado original o luego de un proceso industrial.

El sector señaló que la mayor parte del ingreso de divisas se produce con una antelación de entre 30 y 90 días respecto de la exportación efectiva, dependiendo del tipo de producto y de la etapa de la campaña, por lo que no se verifican retrasos en las liquidaciones.

Además, remarcaron que las comparaciones estadísticas entre distintos períodos suelen ser imprecisas debido a factores exógenos que afectan el ciclo comercial de los granos, como variaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, condiciones climáticas, feriados, medidas sindicales, cambios regulatorios o exigencias sanitarias de otros países.

El complejo oleaginoso-cerealero, que incluye al biodiésel y sus derivados, aportó en 2024 el 45% del total de las exportaciones argentinas, según datos del INDEC. Los principales productos exportados fueron harina y aceite de soja, seguidos por el maíz.

Pese a su relevancia, el sector continúa estancado en producción y crecimiento exportador, dependiendo en gran medida de las oscilaciones de los precios internacionales para modificar su estructura de ingresos externos. (NA)

