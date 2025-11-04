Cuánto aumentaron y cuánto cuestan los autos 0 km más vendidos en la Argentina

En un contexto dónde la volatilidad del dólar y la inflación repercuten en el mercado automotor, solamente cinco autos 0km valen menos de $30 millones en Argentina.

Con el inicio de noviembre, llegaron las listas de precios actualizadas por parte de las automotrices que operan en el país con los precios más actualizados de los autos 0km más vendidos de Argentina.

Stellantis -que nuclea a marcas como Fiat, Peugeot y Citroën- está aplicando un ajuste del 5% en los precios de lista de sus modelos, mientras que Toyota remarcó aproximadamente un 4% en su gama.

Según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), estos son los cinco vehículos más vendidos de Argentina en los primeros 10 meses de 2025:

Toyota Yaris - 28.286 unidades

Fiat Cronos - 27.866

Toyota Hilux - 27.211

Peugeot 208 - 26.887

Ford Ranger - 22.744

Los precios de noviembre 2025

El Toyota Yaris es el auto más patentando del país y se perfila para terminar en ese lugar a fin de año según las proyecciones realizadas. Es un hatchback para el segmento B (chico) que cuanta con una mecánica naftera de 1.5 litros probada y con buen rendimiento. Sus precios en noviembre 2025 son:

Toyota Yaris

Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $31.224.000

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $34.686.000

Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $37.301.000



En segundo lugar aparece el Fiat Cronos, un sedán -también para el segmento B- que se destaca por su uso familiar y sus buenas prestaciones. A nivel mecánico, ofrece un motor naftero aspirado de 1.3 litros. Sus precios, son los siguientes:

Fiat Cronos

Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $29.945.000

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $35.805.000

Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.021.000

Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.324.000



Completa el podio de los vehículos más vendidos en Argentina Toyota Hilux, una pickup que lleva más de 20 años el mercado argentino y es símbolo de confiabilidad. Con varias modelos y conjuntos mecánicos disponibles -nafteros y diésel- es un modelo producido en la planta bonaerense de Zárate. Sus precios se detallan a continuación:

Toyota Hilux

Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $38.763.000

Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $47.681.000

Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x2: $41.802.000

Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x4: $50.251.000

Toyota Hilux DX 4x2 MT: $47.106.000

Toyota Hilux DX 4x2 AT: $48.423.000

Toyota Hilux DX 4x4 MT: $55.170.000

Toyota Hilux DX 4X4 AT: $56.712.000

Toyota Hilux SR 4x2 MT: $54.017.000

Toyota Hilux SR 4x4 MT: $63.468.000

Toyota Hilux SR 4x2 AT: $56.466.000

Toyota Hilux SR 4x4 AT: $66.207.000

Toyota Hilux SRV 4x2 AT: $64.495.000

Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $72.974.000

Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $76.352.000

Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $74.519.000

Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $80.666.000

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $85.343.000



En el cuarto puesto aparece Peugeot 208, un hatchback con diseño moderno, pensado para un público joven que tiene un buen nivel de equipamiento tecnológico con tablero y pantalla multimedia y que además de un motor naftero aspirado 1.6 L ofrece un motor turbonaftero de 1.0 L. Sus precios son:



Peugeot 208

Peugeot 208 Active MT: $30.580.000

Peugeot 208 Allure MT: $35.530.000

Peugeot 208 Allure AT: $37.360.000

Peugeot 208 Allure Pk T200: $40.140.000

Peugeot 208 GT T200: $42.310.000

Completa el listado de los cinco vehículos más vendidos de Argentina en 2025 Ford Ranger, una pickup que se produce en la planta bonaerense de Pacheco y se ofrece con dos opciones de motores: turbodiésel 2.0 y el potente 3.0 V6 biturbo. Sus precios son:

Ford Ranger.