Cuánto aumentaron y cuánto cuestan los autos 0 km más vendidos en la Argentina
Solo cinco modelos valen menos de $30M con precios actualizados a noviembre 2025.
En un contexto dónde la volatilidad del dólar y la inflación repercuten en el mercado automotor, solamente cinco autos 0km valen menos de $30 millones en Argentina.
Con el inicio de noviembre, llegaron las listas de precios actualizadas por parte de las automotrices que operan en el país con los precios más actualizados de los autos 0km más vendidos de Argentina.
Stellantis -que nuclea a marcas como Fiat, Peugeot y Citroën- está aplicando un ajuste del 5% en los precios de lista de sus modelos, mientras que Toyota remarcó aproximadamente un 4% en su gama.
Según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), estos son los cinco vehículos más vendidos de Argentina en los primeros 10 meses de 2025:
- Toyota Yaris - 28.286 unidades
- Fiat Cronos - 27.866
- Toyota Hilux - 27.211
- Peugeot 208 - 26.887
- Ford Ranger - 22.744
Los precios de noviembre 2025
El Toyota Yaris es el auto más patentando del país y se perfila para terminar en ese lugar a fin de año según las proyecciones realizadas. Es un hatchback para el segmento B (chico) que cuanta con una mecánica naftera de 1.5 litros probada y con buen rendimiento. Sus precios en noviembre 2025 son:
Toyota Yaris
- Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $31.224.000
- Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $34.686.000
- Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $37.301.000
En segundo lugar aparece el Fiat Cronos, un sedán -también para el segmento B- que se destaca por su uso familiar y sus buenas prestaciones. A nivel mecánico, ofrece un motor naftero aspirado de 1.3 litros. Sus precios, son los siguientes:
Fiat Cronos
- Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $29.945.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $35.805.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.021.000
- Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.324.000
Completa el podio de los vehículos más vendidos en Argentina Toyota Hilux, una pickup que lleva más de 20 años el mercado argentino y es símbolo de confiabilidad. Con varias modelos y conjuntos mecánicos disponibles -nafteros y diésel- es un modelo producido en la planta bonaerense de Zárate. Sus precios se detallan a continuación:
Toyota Hilux
- Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x2: $38.763.000
- Toyota Hilux Chasis Cabina DX 4x4: $47.681.000
- Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x2: $41.802.000
- Toyota Hilux Cabina Simple DX 4x4: $50.251.000
- Toyota Hilux DX 4x2 MT: $47.106.000
- Toyota Hilux DX 4x2 AT: $48.423.000
- Toyota Hilux DX 4x4 MT: $55.170.000
- Toyota Hilux DX 4X4 AT: $56.712.000
- Toyota Hilux SR 4x2 MT: $54.017.000
- Toyota Hilux SR 4x4 MT: $63.468.000
- Toyota Hilux SR 4x2 AT: $56.466.000
- Toyota Hilux SR 4x4 AT: $66.207.000
- Toyota Hilux SRV 4x2 AT: $64.495.000
- Toyota Hilux SRV 4x4 AT: $72.974.000
- Toyota Hilux SRV+ 4x4 AT: $76.352.000
- Toyota Hilux SRX 4x2 AT: $74.519.000
- Toyota Hilux SRX 4x4 AT: $80.666.000
- Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $85.343.000
En el cuarto puesto aparece Peugeot 208, un hatchback con diseño moderno, pensado para un público joven que tiene un buen nivel de equipamiento tecnológico con tablero y pantalla multimedia y que además de un motor naftero aspirado 1.6 L ofrece un motor turbonaftero de 1.0 L. Sus precios son:
Peugeot 208
- Peugeot 208 Active MT: $30.580.000
- Peugeot 208 Allure MT: $35.530.000
- Peugeot 208 Allure AT: $37.360.000
- Peugeot 208 Allure Pk T200: $40.140.000
- Peugeot 208 GT T200: $42.310.000
Completa el listado de los cinco vehículos más vendidos de Argentina en 2025 Ford Ranger, una pickup que se produce en la planta bonaerense de Pacheco y se ofrece con dos opciones de motores: turbodiésel 2.0 y el potente 3.0 V6 biturbo. Sus precios son:
Ford Ranger.
- Ford Ranger XL 4x2: $47.485.500,00
- Ford Ranger XL 4x4: $54.496.930,00
- Ford Ranger XLS 4x2 MT: $55.014.400,00
- Ford Ranger XLS V6 3.0L: $66.624.100,00
- Ford Ranger Black 4x4 MT: $64.709.500,00
- Ford Ranger XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320,00
- Ford Ranger XLT Biturbo 4x4 AT: $68.673.630,00
- Ford Ranger LTD Biturbo 4x4 AT: $74.356.920,00
- Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740,00 (NA)