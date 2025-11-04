Incendio en Pehuen Co: ordenan la restricción de la libertad de un menor
Pese a no ser punible el joven de 15 años acusado de destrozar la parroquia y realizar pintadas satánicas, la ley habilita este tipo de medidas.
A pedido de la fiscal Betina Úngaro, la jueza Claudia Olivera, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 ordenó una medida de seguridad restrictiva al menor acusado de incendiar la Parroquia Sagrada Familia y realizar pintadas satánicas en Pehuen Co.
Pese a ser un joven de 15 años -no es penalmente responsable la niña, el niño o el adolescente que no haya cumplido 16 años de edad al momento de la comisión del hecho-, la Ley 13.634 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil habilita este tipo de disposiciones de manera excepcional.
"El pueblo está consternado, triste"
En este caso la Justicia tuvo en cuenta la destrucción total provocada a la iglesia, lo que causó un peligro común para los habitantes de la localidad, y los daños reiterados que provocaron las pintadas realizadas el pasado sábado.
Durante la investigación se tomaron varios testimonios y se realizaron diversas medidas de prueba, que permitieron individualizar al menor como el autor de los hechos.
Esos elementos de prueba fueron presentados a la Justicia de Garantías y fueron valorados, entendiendo que se trata de un caso “de extrema gravedad”.