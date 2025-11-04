Incendio en Pehuen Co: ordenan la restricción de la libertad de un menor

A pedido de la fiscal Betina Úngaro, la jueza Claudia Olivera, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 ordenó una medida de seguridad restrictiva al menor acusado de incendiar la Parroquia Sagrada Familia y realizar pintadas satánicas en Pehuen Co.

Pese a ser un joven de 15 años -no es penalmente responsable la niña, el niño o el adolescente que no haya cumplido 16 años de edad al momento de la comisión del hecho-, la Ley 13.634 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil habilita este tipo de disposiciones de manera excepcional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este caso la Justicia tuvo en cuenta la destrucción total provocada a la iglesia, lo que causó un peligro común para los habitantes de la localidad, y los daños reiterados que provocaron las pintadas realizadas el pasado sábado.

Durante la investigación se tomaron varios testimonios y se realizaron diversas medidas de prueba, que permitieron individualizar al menor como el autor de los hechos.

Esos elementos de prueba fueron presentados a la Justicia de Garantías y fueron valorados, entendiendo que se trata de un caso “de extrema gravedad”.