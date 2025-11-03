Decretan asueto para municipales por su día

Por del Día del Empleado Municipal, este viernes 7 de noviembre no habrá actividad en las dependencias comunales rosaleñas.

La fecha celebrada es el 8 de noviembre. El intendente rosaleño Rodrigo Aristmuño firmó en las últimas horas un decreto para trasladar el asueto a este viernes.

De esta forma, el viernes no habrá recolección de residuos ni atención en las oficinas públicas municipales, aunque se garantizan las guardias mínimas y la atención en el Hospital Municipal "Eva Perón".