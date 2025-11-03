Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

22.1°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

22.1°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

22.1°
Coronel Rosales.

Decretan asueto para municipales por su día

Será este viernes. No habrá atención en las oficinas públicas.

Por del Día del Empleado Municipal, este viernes 7 de noviembre no habrá actividad en las dependencias comunales rosaleñas.

La fecha celebrada es el 8 de noviembre. El intendente rosaleño Rodrigo Aristmuño firmó en las últimas horas un decreto para trasladar el asueto a este viernes.

De esta forma, el viernes no habrá recolección de residuos ni atención en las oficinas públicas municipales, aunque se garantizan las guardias mínimas y la atención en el Hospital Municipal "Eva Perón".

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Seguridad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE