“El país le dio un nuevo voto de confianza a Milei”

Pablo Gómez, máximo referente de La Libertad Avanza en Coronel Rosales se mostró sumamente satisfecho por el resultado electoral del domingo pasado, donde su espacio cosechó alrededor del 60 de los sufragios.

“Estamos muy contentos porque en el distrito, con amplia mayoría, nuestro partido le ganó a Fuerza Patria y a otros espacios. Con más del 60% nos consolidamos en el primer lugar, hubo mesas donde se contabilizaron 100 votos para nosotros y 20 para la fuerza que ocupó el segundo lugar”, remarcó el presidente del Concejo Deliberante.

“Realmente Rosales eligió el camino del cambio, el camino del presidente Milei, que son las ideas que, en definitiva, van a sacar a la Argentina adelante”, subrayó.

También destacó el trabajo de los fiscales, la militancia, los concejales y, sobre todo, hizo un apartado para agradecer a toda la gente que fue a votar.

“El comicio es la única herramienta que tiene la persona para manifestar su disconformidad o su gusto. Estamos en democracia y pueden votar a uno u otro, pero lo importante es que participen.

En este caso, nos votaron a nosotros y estamos muy contentos porque es el camino que creemos va a sacar a la ciudad, a la provincia y al país adelante”, dijo Gómez.

20 puntos más

Sostuvo luego que La Libertad Avanza sumó un alto porcentaje de votos, unos 20 puntos más que en las elecciones del pasado mes de septiembre.

“Es un nuevo voto de confianza que el país le da al presidente porque cumplió el contrato social con el cual, en el 2023, ganó la presidencia: bajó la inflación, déficit cero y ahora dijo que vienen las cosas que realmente van a redundar en el bolsillo de la gente de a pie”, expuso.

Y siguió: “Los votantes confiaron en eso, las cuentas están ordenadas y vamos a empezar a avanzar en el país que queremos. 50 años de peronismo y vemos como está La Matanza, con las inundaciones, por lo cual nos solidarizamos. Pero eso no lo hizo Milei, sino que es producto de un montón de obra pública robada, por eso tenemos una ex presidenta condenada por corrupción y no lo digo yo, sino la Justicia”.

“La gente se cansó que llegaran las elecciones, le den una bolsa de mercadería o un colchón y que le digan vamos a volver, mientras los vecinos hacen las necesidades en un balde. La gente se cansó de que le tomen el pelo, por eso cree en Milei, en el proyecto de La Libertad Avanza: Una muestra es la de Diego Santilli, quien ganó en la provincia de Buenos Aires que es el bastión, el reducto kirchnerista por excelencia”, manifestó el dirigente político.

Zona fría y el IOSFA

El titular del CD dijo que “nosotros, desde Rosales, vamos a seguir sosteniendo estandartes que son realmente necesarios”.

En este sentido, mencionó que “si tenemos que negociar la zona fría para nuestro distrito lo vamos a hacer. Si bien no forma parte de la Patagonia, tiene muchas de sus característica idénticas. Y no puede ser que La Pampa tenga zona fría y Coronel Rosales y Bahía Blanca no. Este es un tema innegociable, al igual que la situación de la obra social IOSFA”.

“El presidente tiene que ser instruido en estas cuestiones para que pueda considerarlas y seguramente será así, mientras que los concejales de Coronel Rosales vamos a estar siempre a favor de los rosaleños. Entendemos que se tienen que dar los recortes, pero no justamente en estos temas tan sensibles y de importancia para nuestra comunidad”, destacó.

Por otra parte, señaló que “quienes no confían aún en el proyecto, les pido que se den la oportunidad de elegir nuevas ideas y herramientas para el cambio”.

“Cada 4 años, si queremos, tenemos la posibilidad de cambiar de parecer. Pero ahora vamos a darle la oportunidad al presidente de llevar a cabo lo que piensa: prometió una inflación de dos dígitos y la estamos teniendo, un déficit cero y lo estamos teniendo".

"Por supuesto que faltan cosas, y sabemos que el camino es duro y que la plata todavía no alcanza, pero vamos por un año y 8 meses. Tuvimos 50 años de kirchnerismo. Ahora tenemos la posibilidad de sacar a la Argentina adelante", finalizó Gómez.