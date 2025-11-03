Incendio de la capilla de Pehuen Co: "El pueblo está consternado, triste"

Mariano Cufré, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pehuen Co, lamentó el incendio de la capilla del pueblo el último sábado, sostuvo que "es muy difícil establecer si fue intencional" y señaló que la comunidad está "consternada, triste".

Por estos días la Policía investiga el origen del incendio que destruyó la capilla Sagrada Familia, ubicada en avenida San Martín y Lauquen Mapu, durante la madrugada del último sábado.

"Es muy difícil establecer si fue intencional, uno no quiere pensar mal... Está todo en proceso de investigación", agregó Cufré.

En diálogo con Panorama, por LU2, mencionó que recibieron el llamado de emergencia sobre la 1 de la mañana y que cuando llegaron al lugar, el fuego estaba generalizado y la capilla, totalmente tomada. "No pudimos hacer nada, pero salvamos las casas de atrás y un complejo de cabañas de madera que está a diez metros", informó.

La Capilla Sagrada Familia es originaria de 1957, gracias al trabajo de la arquitecta Beatriz Marseillá. La construcción de las paredes se realizaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

Asimismo, prefirió no opinar sobre el allanamiento en la casa de un menor de 15 años, que podría estar directamente relacionado al hecho, y sostuvo que por ahora "son solo rumores".

"La comunidad está consternad y triste, es un lugar en el que todos hemos tenido algo. Es un patrimonio cultural", completó Cufré.