Condena por robar más de 60 corderos y lechones en Villarino

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó, en juicio abreviado, a Kevin Ezequiel Bermúdez a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por ingresar a campos para robar y matar animales en distintas localidades de Villarino.

Bermúdez está acusado de 7 hechos delictivos, uno de los cuales sucedió el 15 de mayo de 2024 cuando, junto a otras personas, sustrajo 23 lechones y distintos elementos del interior del establecimiento rural ubicado en cercanías de la localidad de Ombucta, para luego llevarlos a bordo de una camioneta Ford F-100 por la ruta nacional Nº 3.

Entre el 31 de noviembre de 2023 y el 1 de diciembre de 2023 el acusado, en compañía de otras personas, sustrajo de forma ilegal 12 corderos, del interior del establecimiento rural sin nombre, ubicado en cercanías de Ombucta.

Entre el 26 de diciembre de 2023 y el día siguiente, ingresó a otro campo de Ombucta para llevarse 13 corderos y 3 lechones.

Entre el 12 de junio de 2024 y el 13 de junio de 2024, Bermúdez, junto a otras personas aún no identificadas, sustrajo dos terneros -de aproximadamente 200 kilogramos- del interior del establecimiento rural ubicado en Colonia El Fortín, zona rural de Pedro Luro.

A fines del mismo mes, en tanto, regresaron para llevarse 7 animales vacunos, previo cortar un alambre que sostenía el tranquerón de acceso al mismo establecimiento.

El 18 de julio de 2024, a su vez, sustrajo un ternero pelaje colorado, raza Aberdeen Angus de unos 170 kilos, que había salido junto a otro animal del interior del campo La Vizcaina, ubicado en la zona rural de Teniente Origone y le dio muerte, para luego trasladarlo en su camioneta Ford hacia Mayor Buratovich.

Además, a Bermúdez se lo acusó por malos tratos respecto de un perro raza dogo que tenía en su domicilio particular -atado al paragolpe de una camioneta-, el 16 de agosto del año pasado, cuando se llevó a cabo un allanamiento.

El can estaba en estado de desnutrición y tenía un estado avanzado de sarna, por no haber tenido tratamiento veterinario alguno, situación de maltrato constatada por un médico veterinario.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable de 4 hechos abigeato agravado, 2 hechos de abigeato, hurto y de malos tratos a los animales.

La investigación de la causa estuvo a cargo del Equipo de Delitos Rurales, bajo la órbita de la UFIJ N° 7, cuya titular es la fiscal Marina Lara.