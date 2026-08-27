Ordenaron el cambio del director de la Aduana Bahía Blanca

En medio de la investigación por presunta violación de secretos y encubrimiento, que en los últimos días derivó en tres allanamientos y tiene foco en un alto funcionario en nuestra ciudad, el Gobierno Nacional ordenó el cambio del jefe de la Aduana Bahía Blanca.

Cecil Luján Valcarcel, quien venía desempeñándose como administrador interino, fue reemplazado por el agente Luciano Schena, según la disposición 112/2026, que figura en el Boletín Oficial de la República Argentina publicado hoy.

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Valcarcel, en tanto, fue trasladado a la Dirección General Aduanera de Río Colorado, en la provincia de Río Negro.

La medida, dispuesta por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, se dio al tiempo del avance en la causa que tiene como principal sospechoso al encargado del área de Investigaciones de la Aduana local, Federico Ezequiel Munafó, quien habría sido removido preventivamente del cargo en las últimas horas.

Se aclaró que la investigación, en el marco de la oficina local, por el momento solo abarca a Munafó, quien a su vez es vocal titular del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

En los últimos días se allanó la oficina de Munafó, en el edificio central de San Martín 145, así como su vivienda y la casa de una expareja.

La Prefectura Naval Argentina logró el secuestro de celulares, computadoras y documentación que son analizados por los pesquisas.

La investigación se inició a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

Se cree que Munafó -quien habría ingresado al organismo hace casi 20 años, de la mano del entonces jefe de la exAFIP, Ricardo Echegaray- habría filtrado información sensible relacionada con los allanamientos en esa causa y le habría ofrecido al comerciante los servicios de un estudio de abogados de la Capital.