Fueron por amenazas, lo detuvieron por posesión de droga

Un hombre de 53 años fue detenido luego de un allanamiento llevado a cabo en un domicilio de Cárrega al 3500, de Ingeniero White.

El operativo, inicialmente ordenado por una causa de amenazas, además, permitió decomisar un arma de aire comprimido y 36 gramos de cocaína.

Esto se había originado cuando un hombre de 38 años denunció que recibía amenazas de muerte vía telefónica.

Luego de diversas tareas investigativas se pudo detener a Javier Molinari, de 53 años, durante el reciente procedimiento.

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El accionar policial contó con el trabajo conjunto de fuerzas de Punta Alta, Bahía Blanca y la seccional Tercera, de Ingeniero White.

Toma intervención en la causa la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 19.