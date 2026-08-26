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La ciudad.

Fueron por amenazas, lo detuvieron por posesión de droga

La detención se llevó a cabo en Ingeniero White. También se sucuestró un arma de aire comprimido.

Un hombre de 53 años fue detenido luego de un allanamiento llevado a cabo en un domicilio de Cárrega al 3500, de Ingeniero White.

El operativo, inicialmente ordenado por una causa de amenazas, además, permitió decomisar un arma de aire comprimido y 36 gramos de cocaína.

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Esto se había originado cuando un hombre de 38 años denunció que recibía amenazas de muerte vía telefónica. 

Luego de diversas tareas investigativas se pudo detener a Javier Molinari, de 53 años, durante el reciente procedimiento.

El accionar policial contó con el trabajo conjunto de fuerzas de Punta Alta, Bahía Blanca y la seccional Tercera, de Ingeniero White.

Toma intervención en la causa la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 19.

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