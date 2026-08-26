Créditos inmobiliarios: el mercado bahiense, entre la cautela y la expectativa

El Gobierno nacional anunció este miércoles la inyección de 1.500 millones de dólares -unos 2 billones de pesos- provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para impulsar el otorgamiento de créditos hipotecarios en el país. La medida, se explicó, busca canalizar mayor liquidez al sistema financiero y dinamizar la compra de viviendas, en un contexto de expectativa tanto en el ámbito nacional como en la plaza inmobiliaria de Bahía Blanca.

En diálogo con La Nueva., el martillero y referente del sector inmobiliario local, Rodrigo Rule, aclaró que si bien no se trata de "una solución masiva para el sector", sí permitirá "ayudar y fomentar nuevos créditos e inyectar liquidez al mercado local".

En ese sentido, manifestó que en nuestra ciudad existe actualmente un escenario con sobreoferta en el rubro de los arrendamientos.

"Hoy en Bahía Blanca vemos muchas propiedades que están en alquiler que cuesta alquilar. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, la modalidad de ajuste pasó a ser contractual (frecuentemente cada cuatro meses), lo que llevó a que muchos valores se ubiquen por encima de lo que el mercado hoy acepta o puede pagar", expresó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por el contrario, aclaró que el segmento de compraventa mantiene su dinamismo focalizado en tipologías específicas.

"Bahía Blanca es una ciudad donde se sigue moviendo la venta de unidades de un dormitorio. Es algo que la gente busca, sobre todo de la zona, empujado por la Universidad Nacional del Sur y las universidades privadas", dijo.

En resumen, Rule proyectó un balance positivo para la ciudad ante este panorama.

"Estos créditos son a nivel país y los bancos los van a empezar a dar, así que van a beneficiar también a los habitantes de Bahía Blanca. El anuncio aportará unos 20.000 nuevos créditos que no darán vuelta el tablero de forma drástica frente al volumen de años anteriores, pero servirá para ayudar y fomentar nuevos créditos e inyectar liquidez al mercado local", consideró.

Por otro lado, el agente inmobiliario aclaró cómo funcionará el mecanismo impulsado por el Ministerio de Economía.

"El Gobierno no va a lanzar créditos hipotecarios directos para la gente; no es un Procrear esto", señaló. En su lugar, el Estado licitará esos fondos del FGS entre las entidades bancarias a plazos de 1 a 5 años.

"Los distintos bancos van a competir a qué tasa van a agarrar estos fondos y luego se van a dar vuelta y se lo van a ofrecer a la gente a una tasa que no supere el 7,5% más UVA, que será el tope máximo", explicó.

Sobre los requisitos de acceso, Rule advirtió que "no se trata de una solución masiva para cualquier perfil, ya que los bancos financian habitualmente entre el 75% y el 80% del valor total del inmueble. El comprador debe aportar el saldo restante como ahorro previo, además de afrontar los gastos de escrituración y honorarios profesionales".

Además, detalló las exigencias para acceder a una propiedad promedio de entre 80.000 y 100.000 dólares: "un promedio de sueldo para sacar un crédito, sumando ingresos familiares entre esposo y esposa, tiene que estar entre los 3.600.000 y 4.000.000 de pesos —es decir, 1.800.000 pesos cada uno—".

A pesar de estas limitaciones de ingreso, destacó el beneficio estructural de la medida: "Permitiría a las familias dejar de alquilar y pagar una cuota muy similar a lo que es hoy un alquiler. Para mí es una buena medida porque la gente se convierte en propietaria".