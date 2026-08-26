Tres cortes de tránsito complicarán la circulación entre mañana y el viernes en Bahía

Por obras que se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad, entre mañana y el viernes habrá distintos cortes de tránsito programados.

Uno de los cortes continuará en Falcón y Undiano, donde durante 21 días permanecerá interrumpido el tránsito en la bocacalle por trabajos de reconstrucción de badenes; por Falcón se podrá circular.

Debido a las mencionadas tareas, la línea 518 modificará su recorrido hacia Spurr y transitará por Falcón, España, Paunero y luego retomará su recorrido habitual.

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Además, este jueves, de 7 a 19, habrá un corte total en Yrigoyen al 500 por una descarga de hormigón con bomba.

Las líneas 520 y 520 Aeropuerto circularán por Zapiola, Yrigoyen, Alem, Alsina, Corrientes, nuevamente Yrigoyen y continuarán por su recorrido habitual.

Asimismo, entre mañana y el viernes, de 8 a 16, se realizará un corte de calzada en Cambaceres y 14 de Julio, sobre esta última arteria, debido a trabajos de semaforización.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y tener en cuenta las modificaciones para evitar demoras.