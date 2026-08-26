El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 27 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío, soleado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé templado y soleado, con viento moderado desde el oeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 10 grados.