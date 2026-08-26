El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 27 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 27 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío, soleado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se prevé templado y soleado, con viento moderado desde el oeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 10 grados.