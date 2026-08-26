37 años de solidaridad: la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Bahía realizó su Donación Anual de Libros

En el marco de una iniciativa que lleva 37 años ininterrumpidos, la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca realizó su tradicional Donación Anual de Libros destinada a bibliotecas, instituciones educativas y entidades de bien público.

El acto tuvo lugar en la sede de la Fundación y contó con la participación de representantes de las instituciones beneficiarias, quienes recibieron las obras seleccionadas de acuerdo con las necesidades y temáticas propuestas por cada entidad.

La actividad se cumplió en coincidencia con la conmemoración del Día del Lector, en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges.

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Precisamente, el Presidente de la Fundación, Oscar Marbella, en su mensaje citó una de las frases de Borges: “Volver a leer un libro es como volver a encontrarse con un amigo”.

“Para la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, este acto constituye una de las expresiones que más nos agrada llevar a cabo. Nuestro modesto aporte supone añadir un elemento más para promover la lectura en niños, jóvenes y adultos”, agregó.

Asimismo, dijo que un libro es una forma de acercar cultura, conocimiento y oportunidades, y que el propósito de esta iniciativa es que las obras recibidas continúen circulando y multiplicándose a través de cada una de las instituciones beneficiarias.

En esta edición fueron favorecidas 20 instituciones y dependencias educativas, entre ellas: Biblioteca Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca; Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur; Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur; Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur; Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur; Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur; Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur; y la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca.

También recibieron ejemplares El Nido – Centro de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar; Escuela Especial Stella Maris; Biblioteca Pública Nacional Héroes de Malvinas 1982 – Faro de San Juan del Salvamento, Isla de los Estados, Tierra del Fuego; Asociación Sembrando Sueños en la Bahía; Biblioteca Martín Allica; Biblioteca Popular Roberto Payró; EP Nº 25 de Tornquist; Jardín Nº 936 de Villa Floresta; Jardín Colorín Colorado; EP Nº 7 de Bahía Blanca; EP Nº 4 de Bahía Blanca y Biblioteca Popular Simón Rodríguez.

Con la edición 2026, la Donación Anual de Libros de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca alcanza a 17.575 libros entregados y 748 bibliotecas e instituciones.